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Українські судна в Антарктиці досягли рекордного вилову риби за останні 3 роки

Юлія Юліна
24 січня, 2025 п'ятниця
15:31
Економіка рибалка

Українські судна у 2024 році видобули рекордний обсяг біоресурсів у водах Антарктики – 19 980 тонн, що на 54% більше, ніж роком раніше

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Про це повідомила пресслужба Мінагрополітики.

Також торік українські судна виловили на 107% більше біоресурсів, аніж у 2022 році.

П'ять суден під державним прапором України виловили за рік 19 075 тонн антарктичного криля та 905 тонн антарктичних іклачів.

У відомстві зазначили, що суб’єкти рибного господарства сплатили понад 7,2 млн грн до місцевих бюджетів за спеціальне використання водних біоресурсів. Це на 1,1 млн грн більше, ніж у 2023 році.

Україна веде рибний промисел у районі дії Комісії зі збереження морських живих ресурсів Антарктики (ККАМЛР).

"У зоні відповідальності ККАМЛР не передбачено встановлення національних квот вилову і вилов водних біоресурсів здійснюється за олімпійським принципом, тобто до вичерпання загального ліміту дозволеного до вилову ресурсу у конкретному підрайоні промислу", - уточнили в Мінагрополітики.

Україна продає вилов антарктичного криля переважно на ринках Європи, Азії та Північної Америки. Незначну частину переробляють в Україні. Антарктичний криль використовується як сировина для харчової, фармацевтичної, косметичної та кормової промисловості.

Теги:
Новини
Україна
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