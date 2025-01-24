Українські судна в Антарктиці досягли рекордного вилову риби за останні 3 роки

Про це повідомила пресслужба Мінагрополітики.

Також торік українські судна виловили на 107% більше біоресурсів, аніж у 2022 році.

П'ять суден під державним прапором України виловили за рік 19 075 тонн антарктичного криля та 905 тонн антарктичних іклачів.

У відомстві зазначили, що суб’єкти рибного господарства сплатили понад 7,2 млн грн до місцевих бюджетів за спеціальне використання водних біоресурсів. Це на 1,1 млн грн більше, ніж у 2023 році.

Україна веде рибний промисел у районі дії Комісії зі збереження морських живих ресурсів Антарктики (ККАМЛР).

"У зоні відповідальності ККАМЛР не передбачено встановлення національних квот вилову і вилов водних біоресурсів здійснюється за олімпійським принципом, тобто до вичерпання загального ліміту дозволеного до вилову ресурсу у конкретному підрайоні промислу", - уточнили в Мінагрополітики.

Україна продає вилов антарктичного криля переважно на ринках Європи, Азії та Північної Америки. Незначну частину переробляють в Україні. Антарктичний криль використовується як сировина для харчової, фармацевтичної, косметичної та кормової промисловості.