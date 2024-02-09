Кувейт відкрив ринок для риби та рибних продуктів з України

Про це повідомила Держспоживслужба.

Ідеться про експорт морських і річкових водних тварин (риба, молюски, ракоподібні, голкошкірні, в тому числі вирощені в господарствах).

Таким чином наразі погоджено форми двосторонніх сертифікатів на експорт з України риби та рибних продуктів в такі країни: Європейський Союз, Азербайджан, Велика Британія, Ізраїль, Ірак, Катар, Кувейт, Молдова, Саудівська Аравія, Сербія, Таджикистан, Туреччина, Туркменістан, Узбекистан.

У відомстві зазначили, що працюватимуть над відкриттям нових ринків для української продукції. У пріоритеті – відкриття ринків країн Азії та Північної Америки.