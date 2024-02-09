Кувейт відкрив ринок для риби та рибних продуктів з України
Україна експортуватиме до Кувейту рибу та рибні продукти. Це вже другий зовнішній ринок для українських експортерів, який відкрився цього тижня
Про це повідомила Держспоживслужба.
Ідеться про експорт морських і річкових водних тварин (риба, молюски, ракоподібні, голкошкірні, в тому числі вирощені в господарствах).
Таким чином наразі погоджено форми двосторонніх сертифікатів на експорт з України риби та рибних продуктів в такі країни: Європейський Союз, Азербайджан, Велика Британія, Ізраїль, Ірак, Катар, Кувейт, Молдова, Саудівська Аравія, Сербія, Таджикистан, Туреччина, Туркменістан, Узбекистан.
У відомстві зазначили, що працюватимуть над відкриттям нових ринків для української продукції. У пріоритеті – відкриття ринків країн Азії та Північної Америки.
- 8 лютого Китай відкрив ринок для українських виробників меду.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.5 Купівля 37.5Продаж 38.03
- EUR Купівля 40.51Продаж 41.31
- Актуальне
- Важливе