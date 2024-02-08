Китай відкрив ринок для українських виробників меду
Китай дозволив ввезення меду з України. Київ працював над відкриттям нового ринку збуту продукції ще з 2019 року
Про це повідомила Держспоживслужба.
Процедуру відкриття ринку Китаю було завершено завдяки злагодженій роботі Держпродспоживслужби та МЗС за підтримки посольства України в КНР, зазначили у відомстві.
"У часи війни особливо важливо підтримувати українських експортерів, відкривати для них нові ринки збуту продукції. Це створює нові можливості для українського бізнесу заробляти гроші на зовнішніх ринках, що загалом позитивно впливає на економіку України воєнного часу", - сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
"Це перший ринок експорту, який Держпродспоживслужба відкрила в цьому році. Було зроблено великий обсяг роботи, проведено безліч зустрічей, переговорів, здійснено аудит державної системи контрою в Україні. У планах - не зупинятися, а продовжувати працювати для забезпечення безперебійного експорту української продукції з метою посилення економічної стабільності та збільшення робочих місць у нашій країні", - зауважив своєю чергою Держпродспоживслужби Сергій Ткачук.
Він підкреслив, що ринок Китаю є дуже перспективним для українських експортерів.
- У січні Україна експортувала рекордні 12 млн тонн продукції.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.51 Купівля 37.51Продаж 38.05
- EUR Купівля 40.49Продаж 41.33
- Актуальне
- Важливе