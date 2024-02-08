Китай відкрив ринок для українських виробників меду

Про це повідомила Держспоживслужба.

Процедуру відкриття ринку Китаю було завершено завдяки злагодженій роботі Держпродспоживслужби та МЗС за підтримки посольства України в КНР, зазначили у відомстві.

"У часи війни особливо важливо підтримувати українських експортерів, відкривати для них нові ринки збуту продукції. Це створює нові можливості для українського бізнесу заробляти гроші на зовнішніх ринках, що загалом позитивно впливає на економіку України воєнного часу", - сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Це перший ринок експорту, який Держпродспоживслужба відкрила в цьому році. Було зроблено великий обсяг роботи, проведено безліч зустрічей, переговорів, здійснено аудит державної системи контрою в Україні. У планах - не зупинятися, а продовжувати працювати для забезпечення безперебійного експорту української продукції з метою посилення економічної стабільності та збільшення робочих місць у нашій країні", - зауважив своєю чергою Держпродспоживслужби Сергій Ткачук.

Він підкреслив, що ринок Китаю є дуже перспективним для українських експортерів.