У січні Україна експортувала рекордну кількість продукції з початку великої війни

Про це заявила очільниця Мінекономіки Юлія Свириденко.

"Ми дуже близькі до виходу на довоєнні фізичні обсяги експорту. В січні 2024 року Україна експортувала 12 млн тонн продукції. Це лише на два мільйони тонн менше, аніж в довоєнному січні 2022 року. З них 8,7 млн тонн було вивезено морським транспортом", - сказала вона.

Також минулого місяця до завантаження у портах Великої Одеси попрямувало перше судно, застраховане від воєнних ризиків за новим механізмом UNITY, розробленим урядом спільно з партнерами.

У Мінекономіки оптимістично налаштовані щодо подальших обсягів експорту.

"Нормалізація страхового ринку в торгівлі є наріжним елементом відновлення експорту продукції з доданою вартістю. Наша мета вийти не лише на довоєнні обсяги експорту, але і на більший виторг. Це стане можливим, коли українські експортери зможуть вільно відправляти морем контейнери. А це стане можливим лише тоді, коли страховий ринок для морських перевезень відновиться. Тому для нас так важливо, що страхування стає доступнішим і фактично використовується для експорту української продукції", - резюмувала Свириденко.

Що відомо про роботу зернового коридору

17 липня 2023 року Росія оголосила про припинення дії зернової угоди. У відповідь на це президент України Володимир Зеленський заявив, що слід продовжувати використовувати зерновий коридор, навіть попри вихід РФ з угоди.

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов 4 серпня заявив, що Україна відправлятиме кораблі з власним зерном туди, куди вважає за необхідне, і ні в кого не проситиме на це дозволу.

10 серпня Військово-Морські сили Збройних Сил повідомили про тимчасовий гуманітарний коридор для торговельних суден, що йдуть до та з портів України.

12 серпня в Україні відкрили реєстрацію торговельних суден та їхніх власників, які готові проходити тимчасовими маршрутами до українських портів у Чорному морі.

16 серпня з Одеського порту вийшло перше судно після оголошення Росією про припинення дії зернової угоди.

26 жовтня повідомлялося про нібито тимчасове зупинення роботи зернового коридору, однак у Мінінфраструктури спростували ці чутки, зазначивши, що українські порти продовжують обробляти судна.

З початку роботи й станом на початок січня 2024 року тимчасовим зерновим коридором експортували 15 млн тонн збіжжя.