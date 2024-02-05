У січні Україна експортувала рекордну кількість продукції з початку великої війни
У січні Україна експортувала рекордні 12 млн тонн продукції. Вперше до експортних операцій залучили судно, застраховане від воєнних ризиків за програмою UNITY
Про це заявила очільниця Мінекономіки Юлія Свириденко.
"Ми дуже близькі до виходу на довоєнні фізичні обсяги експорту. В січні 2024 року Україна експортувала 12 млн тонн продукції. Це лише на два мільйони тонн менше, аніж в довоєнному січні 2022 року. З них 8,7 млн тонн було вивезено морським транспортом", - сказала вона.
Також минулого місяця до завантаження у портах Великої Одеси попрямувало перше судно, застраховане від воєнних ризиків за новим механізмом UNITY, розробленим урядом спільно з партнерами.
У Мінекономіки оптимістично налаштовані щодо подальших обсягів експорту.
"Нормалізація страхового ринку в торгівлі є наріжним елементом відновлення експорту продукції з доданою вартістю. Наша мета вийти не лише на довоєнні обсяги експорту, але і на більший виторг. Це стане можливим, коли українські експортери зможуть вільно відправляти морем контейнери. А це стане можливим лише тоді, коли страховий ринок для морських перевезень відновиться. Тому для нас так важливо, що страхування стає доступнішим і фактично використовується для експорту української продукції", - резюмувала Свириденко.
Що відомо про роботу зернового коридору
17 липня 2023 року Росія оголосила про припинення дії зернової угоди. У відповідь на це президент України Володимир Зеленський заявив, що слід продовжувати використовувати зерновий коридор, навіть попри вихід РФ з угоди.
Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов 4 серпня заявив, що Україна відправлятиме кораблі з власним зерном туди, куди вважає за необхідне, і ні в кого не проситиме на це дозволу.
10 серпня Військово-Морські сили Збройних Сил повідомили про тимчасовий гуманітарний коридор для торговельних суден, що йдуть до та з портів України.
12 серпня в Україні відкрили реєстрацію торговельних суден та їхніх власників, які готові проходити тимчасовими маршрутами до українських портів у Чорному морі.
16 серпня з Одеського порту вийшло перше судно після оголошення Росією про припинення дії зернової угоди.
26 жовтня повідомлялося про нібито тимчасове зупинення роботи зернового коридору, однак у Мінінфраструктури спростували ці чутки, зазначивши, що українські порти продовжують обробляти судна.
З початку роботи й станом на початок січня 2024 року тимчасовим зерновим коридором експортували 15 млн тонн збіжжя.
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