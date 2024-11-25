Німеччина збільшить кількість бомбосховищ для цивільних у межах нової стратегії нацбезпеки
Німеччина має намір збільшити кількість бомбосховищ. Наразі лише чверть укриттів придатні для експлуатації в екстрених випадках
Про це пише Spiegel.
"Зараз ми маємо намір розробити ключові моменти концепції укриттів", — сказав речник Федерального міністерства внутрішніх справ.
За його словами, очікується "широка координація", тому процес "займе деякий час".
Влада країни зараз вивчає, які приміщення можуть слугувати бункерами в екстрених випадках. Крім станцій метро, підвалів і паркінгів, також використовуватимуть приватні приміщення.
"Суть у тому, що ці кімнати мають бути швидко доступними для людей", - зазначив речник.
Відповідно до плану влади, громадяни повинні мати можливість знайти найшвидший шлях до бомбосховища за допомогою мобільного телефону.
За словами речника міністерства, на цей час у Німеччині доступно лише 579 бомбосховищ із початкових 2000. У разі потреби там могли б сховатися близько 480 тис. осіб.
Нагадаємо, влітку минулого року Німеччина ухвалила Стратегію нацбезпеки.
Концепція Стратегії складається з трьох основних пунктів:
- Оборона: цей пункт підтверджує мету витрачати 2% ВВП країни на оборону в середньому впродовж кількох років; також у цьому пункті вказують на необхідність посилення цивільної оборони та цивільного захисту.
- Стійкість: базовий вільно-демократичний порядок повинен бути краще захищений від нелегітимного зовнішнього впливу; це передбачає зменшення залежності, наприклад, у постачанні сировини.
- Наполегливість: швидкі дії повинні допомогти уникнути криз або пом'якшити їхні наслідки; це стосуватиметься питань клімату, біорізноманіття, екосистем і продовольчої безпеки.
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