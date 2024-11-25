Німеччина збільшить кількість бомбосховищ для цивільних у межах нової стратегії нацбезпеки

Про це пише Spiegel.

"Зараз ми маємо намір розробити ключові моменти концепції укриттів", — сказав речник Федерального міністерства внутрішніх справ.

За його словами, очікується "широка координація", тому процес "займе деякий час".

Влада країни зараз вивчає, які приміщення можуть слугувати бункерами в екстрених випадках. Крім станцій метро, підвалів і паркінгів, ​​також використовуватимуть приватні приміщення.

"Суть у тому, що ці кімнати мають бути швидко доступними для людей", - зазначив речник.

Відповідно до плану влади, громадяни повинні мати можливість знайти найшвидший шлях до бомбосховища за допомогою мобільного телефону.

За словами речника міністерства, на цей час у Німеччині доступно лише 579 бомбосховищ із початкових 2000. У разі потреби там могли б сховатися близько 480 тис. осіб.

Нагадаємо, влітку минулого року Німеччина ухвалила Стратегію нацбезпеки.

Концепція Стратегії складається з трьох основних пунктів: