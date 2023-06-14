Німеччина вперше ухвалила Стратегію нацбезпеки та назвала найбільшою загрозою Росію
У середу, 14 червня, канцлер Німеччини Олаф Шольц представив на пресконференції Стратегію національної безпеки, яку раніше ухвалив уряд країни
Про це інформує Der Spiegel.
"Вперше в історії нашої країни ми розробили стратегію національної безпеки", - заявив Шольц.
За його словами, ця стратегія є важливим внеском у забезпечення безпеки людей у Німеччині.
"Без безпеки немає ні свободи, ні стабільності, ні процвітання", - наголосив німецький канцлер.
Шольц додав, що політичне середовище країни за останні півтора року суттєво змінилося, зокрема, він мав на увазі повномасштабне вторгнення Росії в Україну та атаки на газопроводи "Північний потік".
"Безпека у ХХІ столітті - це більше ніж військові дії та дипломатія. Російська агресивна війна проти України показала, що мир і свобода не падають з неба. Виклики безпеки Німеччини пронизують усі сфери життя. Це стосується, наприклад, ліків, а також кіберпростору та чистоти води", - заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.
Стратегія нацбезпеки називається "Інтегрована безпека для Німеччини" і складається з 76 сторінок. У ній вказують, що "сьогоднішня Росія є найбільшою загрозою для миру та безпеки в євроатлантичному регіоні в найближчому майбутньому".
Також Стратегія нацбезпеки передбачає, що зовнішні та внутрішні загрози, до яких входять військові небезпеки, кібератаки, атаки на критичну інфраструктуру та зміна клімату, у майбутньому повинні розглядатися разом. Для цього всі засоби захисту повинні працювати разом. Крім військово захисту, ці механізми передбачають співпрацю в галузі розвитку, протидію кібератакам і стійкість ланцюгів поставок.
Концепція Стратегії складається з трьох основних пунктів:
- Оборона: цей пункт підтверджує мету витрачати 2% ВВП країни на оборону в середньому впродовж кількох років; також у цьому пункті вказують на необхідність посилення цивільної оборони та цивільного захисту.
- Стійкість: базовий вільно-демократичний порядок повинен бути краще захищений від нелегітимного зовнішнього впливу; це передбачає зменшення залежності, наприклад, у постачанні сировини.
- Наполегливість: швидкі дії повинні допомогти уникнути криз або пом'якшити їхні наслідки; це стосуватиметься питань клімату, біорізноманіття, екосистем і продовольчої безпеки.
Так із цих трьох пунктів необхідно вивести низку законів. Зокрема у сфері оборони це буде стосуватися посиленого захисту від шпигунства та диверсій, гармонізації європейського контролю за експортом зброї та розширення кібернетичних і космічних можливостей.
- 29 червня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що Росія зі стратегічного партнера перетворилась на головну загрозу для Альянсу. Через це, за його словами, стратегія Альянсу була кардинально переглянута.
- 13 червня на тлі останніх повідомлень про знищені танки Leopard 2 в Україні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус пообіцяв постачання більшої кількості танків Leopard 2. Утім він зауважив, що країна не може замінити кожен танк, що виходить з ладу.
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