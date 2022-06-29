Про це він розповів на пресконференції після саміту НАТО в Мадриді

"Ми зараз опинились на порозі дуже великого виклику та порушення безпекового питання для всього Альянсу. Тому ми переглянули нашу стратегічну концепцію. Вона вже опублікована. Це нова стратегічна концепція.Вона кардинально відрізняється від тої концепції, яка була прийнята у 2010 році. В новій концепції значно змінилась роль Росії, оскільки вона становить пряму загрозу для всіх членів НАТО. У 2010 році Росія була стратегічним партнером Альянсу", - розповів Столтенберг.

Столтенберг також додав, що в новій безпековій концепції Альянсу говориться і про Китай.

"В новій концепції Альянсу також говориться про Китай та про боротьбу з тероризмом і гібридними загрозами. Сьогодні ми створили інноваційний фонд, який інвестуватиме мільярди доларів в штучний інтелект. Сьогодні НАТО відданий, щоб зберегти безпеку всіх країн-членів Альянсу", - додав Столтенберг.

28 червня президент України Володимир Зеленський перед початком саміту Альянсу провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом

Перед офіційним відкриттям саміту НАТО в Мадриді Анкара погодилася на вступ Швеції та Фінляндії до Північноатлантичного альянсу