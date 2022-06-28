Про це Зеленський повідомив у twitter.

"Провів телефонну розмову з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Скоординували позиції напередодні саміту НАТО у Мадриді. Наголосив на важливості потужної протиракетної оборони для України для запобігання російським терактам", - написав Зеленський.

Саміт Альянсу в Мадриді відбуватиметься з 28 до 30 червня.

27 червня Єнс Столтенберг заявив, що Володимир Зеленський візьме участь у саміті НАТО в Мадриді.

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