Про це повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час пресконференції напередодні саміту в Мадриді, пише Укрінформ.

"Українська влада та народ продовжують чинити опір жорстокій загарбницькій війні росії. Їхня сміливість і цілеспрямованість є джерелом натхнення. І я вітаю той факт, що Президент Зеленський приєднається до нас на саміті НАТО", - сказав Столтенберг.

Саміт НАТО має відбутися 28-30 червня.

За словами генсека, підтримка альянсу, зокрема військова та фінансова допомога, змінює ситуацію на полі бою щодня.

"На саміті ми узгодимо посилений Комплексний пакет допомоги Україні. Це включатиме суттєве надання підтримки. У таких сферах, як безпечні комунікації, системи захисту від дронів та пальне", - додав Столтенберг.

Нагадаємо, НАТО може визначити Росію найбільшою і прямою загрозою безпеці.

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