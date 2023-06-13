Німеччина не в змозі замінити кожен втрачений в Україні танк, але ми продовжимо постачати більше відремонтованих Leopard, - міністр Пісторіус
На тлі останніх повідомлень про знищені танки Leopard 2 в Україні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус пообіцяв постачання більшої кількості танків Leopard 2
Про це Пісторіус заявив в етері програми RTL Direkt, передає ntv.
"Ми не зможемо замінити кожен танк, який зараз виходить з ладу. Але те, що ми робимо, ми продовжимо поставляти більше відремонтованих танків Leopard 1 A5 з липня і далі. І до кінця року їх буде понад 100" – сказав він.
Хоча Пісторіус не підтвердив автентичність фото, на яких нібито зображені танки Leopard 2, знищені Росією, він визнав: "На жаль, природа війни така, що зброя знищується, танки знищуються і люди гинуть. Ось чому наша підтримка України є такою важливою".
Пісторіус разом з тим відкинув заклики до постачання німецьких винищувачів Eurofighter в Україну:
"На цей час це питання не стоїть, тому що Україна в першу чергу потребує винищувачів F-16".
Окрім того, за словами Пісторіуса, Бундесвер залежить від Eurofighter для забезпечення власної обороноздатності.
"Зрештою, багато різних систем також не допомагають Україні, тому що за кожним літаком стоїть спеціальна підготовка, спеціальна логістика, спеціальний ремонт", – додав він.
- 12 червня повідомлялося, що у міноборони Німеччини не можуть підтвердити поширену росіянами інформацію про нібито знищення в Україні щонайменше семи основних бойових танків Leopard.
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