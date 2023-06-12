У міноборони Німеччини не володіють інформацією про нібито знищені росіянами "леопарди"
У міноборони Німеччини не можуть підтвердити поширену росіянами інформацію про нібито знищення в Україні щонайменше семи основних бойових танків Leopard
Про це пише Spiegel.
"За даними міноборони, федеральний уряд не має власних відомостей про танки Leopard, які могли бути знищені в Україні", - пише видання.
Також у відомстві не змогли сказати, чи будуть знищені танки замінені іншою поставкою.
"Росія заявила, що її військові знищили щонайменше сім поставлених Заходом танків Leopard під час бойових дій в Україні. Інформацію із зони бойових дій неможливо перевірити незалежно", - пише ЗМІ.
Російське пропагандистське агентство ТАСС повідомляло, буцімто російські військові знищили танки на південнодонецькому напрямку. Також там заявили про знищення 109 бойових броньованих машин.
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