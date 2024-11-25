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Головна Суспільство Купівлею дронів для війська керуватиме той, хто погоджував яйця по 17 грн, - експертка ЦПК про першого заступника керівника Держспецзв'язку
Ексклюзив

Купівлею дронів для війська керуватиме той, хто погоджував яйця по 17 грн, - експертка ЦПК про першого заступника керівника Держспецзв'язку

Віталій Бесараб
25 листопада, 2024 понедiлок
17:44
Суспільство 24-та бригада, дрони

Експертка Центру протидії корупції Валерія Радченко розповіла, що першим заступником керівника Держспецзв'язку був призначений Ростислав Замлинський, який був заступником міністра оборони Олексія Резнікова й погоджував закупівлі для потреб ЗСУ

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Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"Ситуація почала змінюватись минулого тижня, а точніше - 19 листопада. На засіданні уряду було прийнято рішення усунути міністра цифрової трансформації Михайла Федорова від керівництва Держспецзвʼязку. Власне, потрібно розуміти, що Держспецзв'язок не підпорядковується Міністерству цифрової трансформації й ніколи не підпорядковувався. Михайло Федоров керував Держспецзв'язком як віцепрем'єр-міністр. Раніше відбулась заміна керівника Держспецзв'язку. Раніше ним був Юрій Мироненко. Це людина з бізнесу, яка доєдналась до ЗСУ лише у 2022 році. Він був одним із лідерів історії з дронами. Його урядом було усунено з цієї посади", - розповіла Радченко.

Експертка припустила, що Офіс президента не влаштовували окремі рішення Михайла Федорова, які він намагався просувати через президента Володимира Зеленського.

"Після Юрія Мироненка керівником Держспецзв'язку був призначений Олександр Потій. Власне, Потій є таким генералом старого зразка, він в армії вже понад 20 років і за цей час ЗСУ ніяк не реформувались. Далі уряд вже усунув від керівництва Держспецзв'язком міністра цифрової трансформації Михайла Федорова. З тієї інформації, яку ми маємо, це сталось через те, що в Офісі президента, а зокрема, Андрій Єрмак, не дуже поділяв близькість і продавлювання Федоровим певних, хороших рішень у Зеленського, і тому він вирішив відсторонити його від влади. Натомість призначити керівника, який може виконувати всі завдання Офісу президента. У п'ятницю, 22 листопада, уряд призначив Ростислава Замлинського першим заступником Голови Державної служби спеціального зв'язку. Він був заступником міністра оборони Олексія Резнікова, який називав дрони весільними й повністю відмовлявся закуповувати їх для потреб ЗСУ. Насправді ж, закупівля дронів з початком війни стала важливою роботою Держспецзв'язку. Михайло Федоров розумів, що дрони дуже важливі й відіграють одну із ключових ролей на полі бою. В результаті керуватиме закупівлею дронів для Сил оборони, а це 50 млрд грн, людина, яка погоджувала закупівлю яєць по 17 грн", - деталізувала експертка.

  • 22 листопада у пресслужбі Міністерства оборони України повідомили, що українські виробники вперше взяли участь у серії міжнародних тендерів, що складалися з двох лотів: на виробництво вдосконалених FPV-дронів з автономними функціями й стійким зв'язком, а також дронів-перехоплювачів.
     
Теги:
Україна
ВПК
безпілотник
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