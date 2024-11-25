Австрія конфіскувала російський газ на €230 млн, вигравши арбітраж проти Газпрому, - Reuters

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

У матеріалі розповідають, що Австрія припинила 50-річні звʼязки з Газпромом - поштовхом до цього стала конфіскація газу РФ за арбітражним рішенням.

Reuters зауважує, що OMV була одною з небагатьох покупців російського газу в Європі після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

13 листопада компанія оголосила про виграш арбітражу проти Газпрому через нерегулярне постачання до свого німецького підрозділу на €230 млн. Через 2 дні після цього Газпром зупинив постачання сировини австрійській OMV.

Три співрозмовники розповіли інформаційному агентству, що компанія конфіскувала російський газ на €230 млн за жовтень.

"Це було вперше, коли клієнт з Європейського Союзу не заплатив за газ "Газпрому", - підкреслило джерело.

Водночас близький до OMV співрозмовник додав, що австрійська компанія розглядала постачання від Газпрому в жовтні "останнім шансом" отримати кошти за арбітражним рішенням, якщо Україна зупинить транзит газу РФ у січні 2025 року.