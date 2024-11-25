Сили ППО знищили балістичну ракету та 5 розвідувальних БПЛА на Одещині
Протиповітряні сили оборони знищили в Одеській області одну балістичну ракету "Іскандер-М" та 5 розвідувальних безпілотників ворога
Про це повідомляють Повітряні сили.
Так, упродовж дня 25 листопада російські окупанти атакували Одещину двома балістичними ракетами "Іскандер-М", одну з яких було збито протиповітряною обороною півдня України.
Також на південному напрямку знищено п’ять розвідувальних безпілотників – два БПЛА "Орлан" та по одному "Фенікс", "Мерлін-ВР" і Supercam.
- Російські терористи зранку понеділка, 25 листопада, завдали ракетного удару по Одесі. Унаслідок ворожих влучань постраждали цивільні.
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