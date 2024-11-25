Сили ППО знищили балістичну ракету та 5 розвідувальних БПЛА на Одещині

Про це повідомляють Повітряні сили.

Так, упродовж дня 25 листопада російські окупанти атакували Одещину двома балістичними ракетами "Іскандер-М", одну з яких було збито протиповітряною обороною півдня України.

Також на південному напрямку знищено п’ять розвідувальних безпілотників – два БПЛА "Орлан" та по одному "Фенікс", "Мерлін-ВР" і Supercam.