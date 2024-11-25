Війська РФ вдарили ракетою по середмістю Одеси: є постраждалі
Російські терористи зранку понеділка, 25 листопада, завдали ракетного удару по Одесі. Унаслідок ворожих влучань постраждали цивільні
Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
"Російські терористи здійснили ракетну атаку на середмістя Одеси. Є постраждалі", - йдеться у повідомленні.
У місті пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема житлові будинки.
За попередньою інформацією від речника Української добровольчої армії "Південь" Сергія Братчука, ворог застосував балістичну ракету "Іскандер-М".
- Цього ж ранку росіяни завдали ракетного удару по центральній частині Харкова, унаслідок чого постраждали майже 20 людей.
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