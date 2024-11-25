Росіяни зранку атакували Харків: зайнялася пожежа, є постраждалі

Про це інформує міський голова Ігор Терехов.

Про те, що у Харкові чутно вибухи, він повідомив близько 08:30. Повітряні сили попереджали про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.

Згодом стало відомо, що російські загарбники вдарили по Шевченківському району Харкова. У результаті влучання зайнялася пожежа.

О 08:50 мер заявив, що внаслідок російського удару постраждали щонайменше 10 людей. У місті також пошкоджена цивільна інфраструктура та автомобілі.

"Влучання у центральній частині міста, район щільної житлової забудови. Приліт стався у двори, навколо яких багатоповерхові будинки. Горіли господарчі споруди та автомобілі. На місці працюють усі відповідні служби та волонтери", - розповів Терехов.

За даними ОВА, станом на 09:00 у Харкові кількість постраждалих збільшилася до 13. Дев'ять людей - госпіталізовані.