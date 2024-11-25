Росіяни зранку атакували Харків: зайнялася пожежа, є постраждалі
Уранці понеділка, 25 листопада, у Харкові пролунали вибухи. Російські окупанти завдали удару по центральній частині міста, унаслідок чого постраждали люди
Про це інформує міський голова Ігор Терехов.
Про те, що у Харкові чутно вибухи, він повідомив близько 08:30. Повітряні сили попереджали про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.
Згодом стало відомо, що російські загарбники вдарили по Шевченківському району Харкова. У результаті влучання зайнялася пожежа.
О 08:50 мер заявив, що внаслідок російського удару постраждали щонайменше 10 людей. У місті також пошкоджена цивільна інфраструктура та автомобілі.
"Влучання у центральній частині міста, район щільної житлової забудови. Приліт стався у двори, навколо яких багатоповерхові будинки. Горіли господарчі споруди та автомобілі. На місці працюють усі відповідні служби та волонтери", - розповів Терехов.
За даними ОВА, станом на 09:00 у Харкові кількість постраждалих збільшилася до 13. Дев'ять людей - госпіталізовані.
- Увечері 24 листопада російські окупанти запустили по території України нові групи ударних БПЛА типу Shahed. У Києві пошкоджено багатоповерхівку. У Запоріжжі постраждав інфраструктурний обʼєкт.
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