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OPINION

Як гарний закон може вбити справедливу ідею

Віталій Шабунін
25 листопада, 2024 понедiлок
18:01
Погляд

Конфіскацію майна корупціонерів, які пішли на угоду зі слідством, знищили законом про позбавлення колаборантів державних нагород

Зміст

Таким чином, ця важлива частина реформи зі слідством проіснувала аж 20 днів. Нагадаю, що це було частиною вимог для отримання €4 млрд від ЄС. 

Проте, гроші отримано, і вже після цього українська влада тупо кинула європейців. 

Нагадаю, законопроєкт про позбавлення колаборантів держнагород вніс президент. Щоправда, я не думаю, що саме він автор кидка європейців. 

Але Зеленський несе політичну відповідальність за людей, які точно бачили цю проблему, проте спеціально лишили її в тексті. І неважливо чи це голова профільного комітету Ради Іонушас, чи заступник Єрмака – Татаров. 

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А можливо, я помиляюся, і саме таке було заплановано від початку: заховати корупційний кидок в суспільно важливий законопроєкт (про позбавлення колаборантів держнагород). 

Якщо це кидок корумпантами в тому числі президента, то помилку депутати виправлять вже найближчим часом. А самих схематозників – покарають. 

Якщо ж все залишать як є – то це планувалося від початку, і це був свідомий кидок Євросоюзу (без грошей якого ми програємо). 

Юридичні деталі

  • 29.10.2024 Рада приймає закон № 4033-IX, яким ст. 77 ККУ доповнюється частиною 2, згідно з якою при угоді зі слідством (в корупційних злочинах), може бути призначено в тому числі покарання у вигляді конфіскації майна (стає чинним – 01.11.2024). 
  • 20.11.2024 Рада приймає закон № 4074-IX, який набуває чинності 21.11.2024, яким та сама ст. 77 викладена в новій редакції — без частини 2 про можливість конфіскації майна корупціонерів (стає чинним – 20.11.2024).
  • В підсумку, ч. 2 ст. 77, яка передбачала можливість конфіскації майна при угоді зі слідством (в корупційних злочинах) пробула чинною 20 днів – з 01.11.2024 по 20.11.2024.

Джерело

Про автора. Віталій Шабунін, голова правління Центру протидії корупції.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
політика
корупція в Україні
державна зрада
колаборанти
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