Таким чином, ця важлива частина реформи зі слідством проіснувала аж 20 днів. Нагадаю, що це було частиною вимог для отримання €4 млрд від ЄС.

Проте, гроші отримано, і вже після цього українська влада тупо кинула європейців.

Нагадаю, законопроєкт про позбавлення колаборантів держнагород вніс президент. Щоправда, я не думаю, що саме він автор кидка європейців.

Але Зеленський несе політичну відповідальність за людей, які точно бачили цю проблему, проте спеціально лишили її в тексті. І неважливо чи це голова профільного комітету Ради Іонушас, чи заступник Єрмака – Татаров.

Читайте також: Для реформ має існувати країна А можливо, я помиляюся, і саме таке було заплановано від початку: заховати корупційний кидок в суспільно важливий законопроєкт (про позбавлення колаборантів держнагород).

Якщо це кидок корумпантами в тому числі президента, то помилку депутати виправлять вже найближчим часом. А самих схематозників – покарають.

Якщо ж все залишать як є – то це планувалося від початку, і це був свідомий кидок Євросоюзу (без грошей якого ми програємо).

Юридичні деталі