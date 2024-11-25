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Чорна п'ятниця – осіннє свято знижок і дешевих товарів

Юлія Юліна
25 листопада, 2024 понедiлок
18:34
Суспільство

Акції та продажі зі знижками завжди привертають увагу покупців. Багато хто підписується на новини та оновлення, постійно аналізує сайти та моментально проводить покупку, як тільки бачать чергове зниження вартості. Не кожен продавець готовий надавати знижки, але є час, коли це данина традиціям і відповідність певним порядкам

Зміст

Таким часом є останній тиждень осені, коли в останню п'ятницю листопада святкують Чорну п'ятницю. Це справжній фестиваль знижок, доступних товарів та вигідних умов взаємодій. В Україні Чорна П'ятниця святкується багатьма та інтернет-магазин Фокстрот не буде винятком. Враховуючи, що це магазин побутової техніки та електроніки, є чудова можливість здійснити покупку з відповідних категорій.

Смартфони та аксесуари

Під час свята знижки діють на всі товари. Але виділяють кілька основних розділів, найпопулярніших серед покупців, включаючи смартфони та аксесуари. Бюджетні, середні та дорогі телефони у будь-якому виконанні. Додатково купуються захисні чохли, павербанки, зарядні блоки та кабелі, а також навушники та гарнітури. 

Комп'ютерна техніка

Велика категорія товарів, яка включає:

  • готові компонування ПК;
  • материнські плати;
  • процесори та оперативна пам'ять;
  • відеокарти;
  • корпуси та багато іншого.

До цієї категорії також варто віднести ноутбуки та планшети. Перші поділяються за категоріями, адже є офісні рішення, бюджетні, для геймерів тощо. Планшети також відрізняються залежно від призначення та продуктивності, діагоналі екрана та комунікаційних можливостей. 

Дрібна побутова техніка

Категорія багатофункціональних помічників для кухні, щоб автоматизувати деякі процеси та прискорити виконання рутинних завдань. Полегшити процес приготування допомагають блендери, міксери, м'ясорубки, кухонні комбайни та багато іншого. Однією з підкатегорій є техніка для створення мікроклімату, включаючи осушувачі, зволожувачі, вентилятори, обігрівачі, пилососи та багато іншого.

Особливості святкування

Знижки, що пропонуються, реальні й без попередньої накрутки вартості. Кожен може переконатися у цьому, оцінюючи історію вартості конкретного товару. Іноді знижки накладаються одна на одну, що дозволяє отримати ще вигіднішу вартість. Офіційно знижки сягають 70% від первісної вартості. 

Умови гарантійного обслуговування зберігаються, а вся продукція сертифікована в Україні та завезена легально. Оплати та доставки також діють без обмежень, але через наплив покупців можливі затримки оплати, що може стати невеликим мінусом.

Теги:
Новини
Україна
бізнес
Чорна п'ятниця
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