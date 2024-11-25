Байден традиційно "помилував" індиків перед Днем подяки
У понеділок, 25 листопада, президент США Джо Байден провів традиційну церемонію помилування індиків перед Днем подяки
Про це повідомляється на сайті Білого дому.
"Виходячи з вашого темпераменту та прагнення бути продуктивними членами суспільства, я помилую Піча (від англ. peach - персик, - ред.) і Блоссома (від англ. blossom - цвіт, - ред.)", - сказав Байден.
Обидвох індиків доставили зі штату Міннесота. Вони важать понад 18 кг кожен.
"Тепер вони повернуться до Farmamerica, центру Міннесоти з інтерпретації сільськогосподарських наук, щоб служити освітніми амбасадорами найкращого штату Америки, що вирощує індиків, і надихати наступне покоління студентів-аграріїв", - зазначив президент США.
Байден висловив бажання закінчити виступ на більш серйозній ноті. Він сказав, що ця подія знаменує собою офіційний початок святкового сезону у Вашингтоні.
"Це також мій останній раз виступати тут як ваш президент у цьому сезоні та висловлювати вдячність. Отже, дозвольте мені сказати вам: це була честь мого життя. Я вічно вдячний", - резюмував Джо Байден.
Довідково. День подяки - свято, що відзначається у багатьох країнах світу і переважно пов'язане із закінченням сільськогосподарських робіт. Головна мета — подякувати Богові за врожай та допомогу у вирощенні врожаю та за всі досягнення нації впродовж року.
Традиції помилування індиків вже понад 77 років. В Білому домі цю церемонію започаткував президент Джордж Буш-старший в 1989 році.
Індичка - головна страва Дня подяки у США, який цього року святкують в четвер 28 листопада.
- У серпні 2023 року на сайті українського парламенту зареєстрували проєкт закону щодо встановлення в Україні державного свята – Дня подяки. Відзначати його пропонується щороку 22 жовтня.
- Актуальне
- Важливе