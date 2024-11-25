Байден традиційно "помилував" індиків перед Днем подяки

Про це повідомляється на сайті Білого дому.

"Виходячи з вашого темпераменту та прагнення бути продуктивними членами суспільства, я помилую Піча (від англ. peach - персик, - ред.) і Блоссома (від англ. blossom - цвіт, - ред.)", - сказав Байден.

Обидвох індиків доставили зі штату Міннесота. Вони важать понад 18 кг кожен.

"Тепер вони повернуться до Farmamerica, центру Міннесоти з інтерпретації сільськогосподарських наук, щоб служити освітніми амбасадорами найкращого штату Америки, що вирощує індиків, і надихати наступне покоління студентів-аграріїв", - зазначив президент США.

Байден висловив бажання закінчити виступ на більш серйозній ноті. Він сказав, що ця подія знаменує собою офіційний початок святкового сезону у Вашингтоні.

"Це також мій останній раз виступати тут як ваш президент у цьому сезоні та висловлювати вдячність. Отже, дозвольте мені сказати вам: це була честь мого життя. Я вічно вдячний", - резюмував Джо Байден.

Довідково. День подяки - свято, що відзначається у багатьох країнах світу і переважно пов'язане із закінченням сільськогосподарських робіт. Головна мета — подякувати Богові за врожай та допомогу у вирощенні врожаю та за всі досягнення нації впродовж року.

Традиції помилування індиків вже понад 77 років. В Білому домі цю церемонію започаткував президент Джордж Буш-старший в 1989 році.

Індичка - головна страва Дня подяки у США, який цього року святкують в четвер 28 листопада.