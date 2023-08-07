Проєкт закону зареєстрував у Раді 7 серпня нардеп від "Слуги Народу" Георгій Мазурашу.

Нині його направлено на розгляд комітету.

На думку ініціатора законопроєкту, свято має "підняти подяку на загальнонаціональний рівень (як це зроблено в деяких високорозвинених країнах), коли кожна людина матиме офіційну нагоду висловити подяку всім тим, кому вона бажає це зробити".