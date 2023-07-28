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Зеленський підписав закон про перенесення свят за новоюліанським календарем. Що змінилося

28 липня, 2023 п'ятниця
15:35
Суспільство календар

Президент України Володимир Зеленський схвалив закон, який приводить дати державних свят у відповідність з новоюліанським церковним календарем

Відповідний закон "Про внесення змін до статті 73 Кодексу законів про працю України" 28 липня підписав український лідер.

"Українському народові тривалий час нав'язувались російська ідеологія у майже всіх сферах життя, у тому числі стосовно дотримання юліанського календаря та святкування Різдва Христового 7 січня. Православна церква України 24 травня 2023 року на Архієрейському соборі затвердила повний перехід з 1 вересня 2023 року на новий – новоюліанський календар, за яким живе більшість православних церков світу та яким, зокрема, передбачено святкування Різдва Христового 25 грудня. Зміна зумовлює необхідність перенесення на тринадцять повних календарних днів дат відзначення Дня Української Державності та Дня захисників і захисниць", – йдеться в пояснювальній записці.

За новими нормами, 25 грудня в Україні святкуватимуть Різдво Христове, 15 липня – День Української Державності, 1 жовтня – День захисників і захисниць України.

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"І, як наслідок, перенесення дат святкування Дня Української Державності, коли вшановується пам'ять видатного державотворця святого рівноапостольного князя Київського Володимира Великого, та Дня захисників і захисниць України, яке пов'язане з українськими військовими традиціями вшанування Дня Покрови Пресвятої Богородиці", – додають в документі.

Повідомляється, що закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування. Утім цьогоріч День Української Державності ще відзначають 28 липня.

14 липня цей проєкт закону підтримала Верховна Рада.

  • 6 лютого УГКЦ оголосила про перехід на новий календар за рішенням Архиєрейського Синоду УГКЦ в Україні.
  • Православна церква України 27 липня офіційно затвердила перехід на новоюліанський календар.
  • 28 липня 2022 року в Україні вперше відзначили День Української Державності. Цьогоріч державне свято відбудеться під час шостого місяця повномасштабної війни.
  • З нагоди свята президент країни Володимир Зеленський звернувся до громадян та наших захисників.
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