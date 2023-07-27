Про це інформує Укрінформ.

Рішення про перехід священники ухвалили під час Помісного собору Православної церкви України. Він відбувся у Софії Київській.

Коли відбудеться перехід на новий календар і хто може від нього відмовитися

Як повідомили в ПЦУ, відповідно до рішення Архієрейського собору ПЦУ, визначено перехід на новоюліанський календар з 1 вересня цього року, зберігаючи за парафіями та монастирями, які цього бажають, право використовувати старий календар. Загальне вживання новоюліанського календаря запроваджують після затвердження цього рішення Помісним собором.

"Це рішення, на яке чекає від нас і більшість вірних нашої Церкви, і більшість українського суспільства. Це рішення не просте, ми йшли до нього тривалий час, поступово, крок за кроком, і робимо його зважено. Але воно так само необхідне, як свого часу було необхідним рішення запровадити українську живу мову в богослужінні замість традиційної слов’янської, запровадити автокефальний устрій життя Церкви замість багатосотлітньої підлеглості. Не всі сприйняли ці рішення, не всі їх підтримали – але вони були вірними та життєво необхідними. Так само вірним і життєво необхідним для нас є рішення про перехід на оновлений календар, який є більш точним астрономічно та церковно прийнятим, зі збереженням традиційної пасхалії", – прокоментував митрополит Епіфаній.

У ПЦУ додали, що парафії та монастирі, які бажають дотримуватися старого календаря, матимуть цю можливість: "календарна реформа відбудеться без примусу, поступово й усвідомлено".

Отож уже з 1 вересня (початок церковного року) релігійні свята в ПЦУ відзначатимуть по-новому. Зокрема, Різдво святкуватимуть 25 грудня, а не 7 січня. Змістяться й інші свята - Покрова (1 жовтня), Водохреща (6 січня), Миколая (6 грудня) тощо. Утім рішення не стосується Великодня й інших свят Пасхалії, тобто не нерухомих, а пов'язаних з відзначенням Пасхи.