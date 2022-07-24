"Українців не зламати": Зеленський нагадав, що 28 липня вперше відзначатиметься День Української Державності

Про це сказав президент Володимир Зеленський під час вечірнього відеозвернення.

"Вперше. Відзначимо в час такої жорстокої війни – на шостому її місяці. Після восьми років війни на Донбасі. Але відзначимо. Попри все. Бо українців не зламати. День Української Державності буде утверджувати зв’язок українців, які живуть тепер, з багатьма поколіннями нашого народу. Понад тисячу років державотворчому досвіду українців, нашій культурі, нашій самобутності, українському характеру", - сказав він.

За словами президента, зараз перед країною є важливе національне завдання - працювати разом на перемогу.

"А отже, зможемо зробити те, що не вдавалося зробити раніше попереднім поколінням. Це стосується й нашого захисту в цій війні за незалежність, і нашого руху в об’єднану Європу, до повноправного членства у ЄС, і нашої здатності стати однією з найбільш сучасних держав світу. Немає зараз тих, хто в цьому сумнівався б. Є лише ті, хто сперечається, як цього досягнути. Це буде. Це ознака віри в Україну – не тільки нашої власної віри", - сказав президент.

Зеленський додав, що впродовж наступного тижня, з понеділка 25 липня, в Україну прибудуть партнери та будуть важливі переговори, "а найважливіше – буде подальше просування українських позицій. На фронті, в дипломатії, в економіці".

У серпні 2021 року Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, який передбачає встановлення 28 липня вихідним днем - Днем державності України.

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