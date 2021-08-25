Має бути вихідним: Зеленський вніс до Ради законопроєкт про День української державності
Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, який передбачає встановлення 28 липня вихідним днем - Днем державності України
Про це йдеться на сайті парламенту.
Так, текст проєкту закону №5864 “Про внесення зміни до статті 73 Кодексу законів про працю України щодо встановлення святкового дня - День Української Державності” на сайті парламенту наразі не оприлюднений.
У графі “Дати і стан проходження” йдеться, що документ передано на розгляд керівництву ВР.
- Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 24 серпня підписав указ про відзначення Дня української державності.
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