Має бути вихідним: Зеленський вніс до Ради законопроєкт про День української державності

Про це йдеться на сайті парламенту.

Так, текст проєкту закону №5864 “Про внесення зміни до статті 73 Кодексу законів про працю України щодо встановлення святкового дня - День Української Державності” на сайті парламенту наразі не оприлюднений.

У графі “Дати і стан проходження” йдеться, що документ передано на розгляд керівництву ВР.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 24 серпня підписав указ про відзначення Дня української державності.

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