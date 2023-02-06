Про це оголосив Глава УГКЦ Блаженніший Святослав у прямому ефірі «Живого телебачення», повідомляючи рішення Архиєрейського Синоду УГКЦ в Україні.

"Взявши до уваги численні прохання віруючих та провівши попередні консультації із духовенством та монашеством нашої Церкви про назрілу потребу реформи Літургійного календаря УГКЦ в Україні, а також зважаючи на душпастирські рації, ухвалили УГКЦ в Україні перейти з 1 вересня за новим стилем (початок Індикту) 2023 року Божого на новий стиль для нерухомих свят із збереженням чинної Пасхалії", – йдеться у 5-й постанові 93-ї сесії Архиєрейського Синоду УГКЦ в Україні, яка відбулася 1-2 лютого 2023 у Львові (Брюховичах).

Для тих парафій чи поодиноких громад, які відчувають себе ще не готовими до такого кроку (за окремим благословенням єпархіального єпископа), залишити можливість літургійного життя за юліанським календарем на період до 2025 року.

"Літургійний календар має два види свят. Одні з них ми святкуємо за сонячним календарем. Це так звані нерухомі свята. Свята, які щороку випадають в одну й ту ж календарну дату. Є інший цикл, який ми святкуємо за місячним календарем. Це так звана Пасхалія – свята. пов’язані зі святом Пасхи. Бо Пасха випадає завжди в неділю, і завжди на іншу дату ця неділя припадає. Наше рішення полягає у тому, що ми переходимо на новий стиль лише щодо нерухомих свят, – пояснив Блаженніший Святослав. – Поки що ми вирішили залишити Пасхалію такою, якою вона є сьогодні. Деколи наші православні брати поєднання такого типу григоріанського календаря для нерухомих свят і старої Пасхалії називають новоюліанським календарем. Але багато наших спеціалістів з літургій кажуть, що це неточне окреслення. Тому ця термінологія теж має свої недоліки, тож ми її не вживаємо прямо у нашому словництві. І такого терміну немає у нашому рішенні".

Щодо того, чому обрали дату переходу на новий календар, то очільник УГКЦ пояснив, що, відповідно візантійської традиції, літургійний рік починається не 1 січня, а 1 вересня.

При цьому владика додав, що усім вірянам доведеться перелаштуватись на новий лад, оскільки йдеться не просто про перенесення дати Різдва, а про комплексну календарну реформу. Тож уже цього року грекокатолики відзначатимуть свято Покрови 1 жовтня, Миколая 6 грудня, а Різдво 25 грудня.