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Парафіям і монастирям ПЦУ дозволили використання новоюліанського календаря: умови

3 лютого, 2023 п'ятниця
20:17
Суспільство Волинська єпархія ПЦУ

Парафіям і монастирям Православної церкви України дозволили переходити на новоюліанський календар і затвердили порядок надання благословення на його використання

Відповідне рішення ухвалили на засіданні священного синоду ПЦУ.

Постанову №52 священного синоду ПЦУ "Про порядок надання благословення парафіям та монастирям Православної Церкви України на використання новоюліанського календаря" ухвалили більшістю голосів, один з учасників синоду висловився проти. 

"За прикладом низки Помісних Православних Церков, які з огляду на пастирську доцільність дозволяють окремим парафіям і монастирям дотримуватися іншого календарного стилю, ніж прийнятий загалом у Помісній Церкві, дозволити парафіям (релігійним громадам) та монастирям, які належать до Православної церкви України, за рішенням їхніх парафіяльних зборів (духовних соборів монастирів) через єпархіального архієрея звертатися до Священного Синоду про благословення на використання у практиці служіння новоюліанського календаря", – йдеться в документі.

Відповідно до постанови, рішення про подання такого прохання має підтримати не менш ніж дві третини членів відповідної громади, його потрібно належним чином документально оформити.

Після подання такого прохання, в разі позитивного рішення синоду про надання благословення парафії (монастирю) на використання новоюліанського календаря, їхню назву включать у додаток до постанови, де міститиметься перелік таких парафій і монастирів ПЦУ.

Відтак після отримання синодального благословення парафія чи монастир має право перейти на використання новоюліанського календаря через два тижні або пізніше, за рішенням настоятеля, після широкого оголошення про це.

Громади, які використовуватимуть новоюліанський календар, для обчислення нерухомих свят і днів пам’яті святих мають користуватися офіційним Православним церковним календарем ПЦУ, відзначаючи їх за новим стилем у дати, які вказано в графі старого стилю. Наприклад, Благовіщення Пресвятої Богородиці, яке вказане в календарі за новим стилем 7 квітня, а за старим стилем 25 березня, відзначатимуть 25 березня.

"Отримання відповідного благословення є винятком, який здійснюється за ікономією, а тому Священний синод рекомендує громадам і монастирям без реальної пастирської доцільності не поспішати з поданням прохань, очікуючи загальноцерковного рішення. Питання про загальну календарну реформу буде розглянуте черговим Архієрейським собором", – додають у ПЦУ.

Водночас синод закликав Православну церкву України "з розумінням, відповідальністю, братньою християнською любов’ю та терпінням поставитися до календарного питання, зберігати єдність церкви та протистояти спробам навколо календарного питання розпалювати ворожнечу і провокувати розділення".

  • Під час засідання синоду 2 лютого ухвалили рішення про те, що в травні 2023 року на засіданні Архієрейського собору ПЦУ буде обговорено календарну реформу.
  • 6 січня глава ПЦУ Епіфаній зазначав, що на Священному синоді Православної церкви України планують дозволити перейти на новоюліанський календар тим парафіям, які вирішать зробити це повністю
ПЦУ
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