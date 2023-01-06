Про це в марафоні “Єдині новини" сказав глава ПЦУ митрополит Епіфаній.

"Ми стали на шлях реформи церковного календаря. Минулого року я говорив, що потрібен час, потрібно декілька років. Але у зв'язку з війною ми бачимо, що цей процес відбувається дуже швидко і динамічно. Тому ми реагуємо на запит наших вірних", – зазначив Епіфаній, коментуючи дозвіл церкви парафіям проводити різдвяне богослужіння 25 грудня, якщо цього хоче громада.

Глава ПЦУ додав, що, згідно з даними опитувань, зараз кількість тих, хто бажає зміни, можливо, навіть більша, ніж тих, хто хоче залишитися на старому стилі.

Читайте також: Справа не лише у Різдві, примусова зміна календаря загрожує розколом Церкви, – священник ПЦУ

"Це стосується не тільки святкування Різдва, це стосується святкування інших важливих церковних дат протягом року, до яких ми з вами дуже звикли. І якщо їх змінювати, то ми маємо бути свідомі того, що ми вже стаємо на рейки нового календаря і святкуємо дати по-іншому", – сказав Епіфаній.

Він додав, що на засіданні священного синоду ПЦУ, яке заплановано невдовзі, тим парафіям, які вирішить повністю перейти на новоюліанський календар, дозволять зробити це.

"А далі будемо вивчати це питання. Побачимо – чи в цьому році, чи не в цьому…" – сказав Епіфаній.

У жовтні синод ПЦУ дозволив проводити різдвяні богослужіння 25 грудня, якщо громада і настоятель храму виявлять таке бажання

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb