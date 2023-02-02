ПЦУ обговорить календарну реформу на засіданні Архієрейського собору в травні
У травні 2023 року на засіданні Архієрейського собору ПЦУ буде обговорено календарну реформу
Відповідне рішення ухвалили сьогодні, 2 лютого, під час засідання Священного синоду, повідомляють на сайті ПЦУ.
"Було вирішено скликати 24 травня 2023 р. чергове засідання Архієрейського Собору, одним з питань порядку денного якого є обговорення календарної реформи", – йдеться в повідомленні.
Окрім того, на засіданні Священного синоду затвердили порядок надання благословення парафіям і монастирям ПЦУ на використання новоюліанського календаря.
Також Синод ухвалив спеціальну заяву щодо необхідності законодавчого обмеження втручання країни-агресора в релігійне життя України та розглянув низку інших питань.
Чергове засідання Священного синоду Православної церкви України відбулося 2 лютого в синодальній залі Митрополичого дому – резиденції Предстоятеля Православної церкви при Михайлівському Золотоверхому кафедральному соборі. У засіданні взяли участь одинадцять членів Священного синоду.
- 6 січня глава ПЦУ Епіфаній зазначав, що на Священному синоді Православної церкви України планують дозволити перейти на новоюліанський календар тим парафіям, які вирішать зробити це повністю
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