Про це Зеленський заявив під час виступу.

"Ми не віримо, що Росія не захоче повернутися з агресією навіть після того, як ми виженемо окупантів з усієї нашої землі. Але перемога України може і має бути такою, щоби будь-які спроби ворога повернутися не йшли далі хворої фантазії тих божевільних, що виношують подібні плани", - сказав український лідер.

Зеленський наголосив, що саме державність - наша відповідь на потребу в безпеці та мирі. Україна велична, сповнена емоцій та історії, це священний кордон, який боронить націю від неволі, дає майбутнє, спалює ворожу техніку, об'єднує найкраще, відновлює та оберігає святині, підкреслив президент.

"Лінія нашої державності триває від Аскольда і Володимира до наших хлопців у бойових бригадах і підрозділах на сході та півні, по всій землі нашій, які зараз б'ються заради України. І триватиме лінія нашої державності життям, силою та мріями дітей наших, онуків, усіх тих мільйонів, які воюють і працюють заради свободи. А потім їхніх дітей та онуків, усіх нових поколінь українців і українок, які будуть достойними наших героїв, які захищають і захистять країну зараз", - закликав Зеленський.

Український президент підкреслив, що державність важко захищати, але найважче - повернути, якщо втратиш: "Державність, яка ніколи не буває лише даністю, а завжди, щодня є результатом служіння і роботи заради України. Нам зараз перемогти - це визначити національний шлях на покоління вперед, перемогти - це підтвердити ціннісні орієнтири, закладені ще за тисячоліття до нас із вами".

Русь-Україна надала нашій частині Європи унікальну культурну ідентичність, яка відрізняється від тієї, яку обрала РФ, акцентував лідер. Тому вплив Росії в цьому регіоні обмежений, і вона не залишить тут значного сліду.

"Україну не здолати, бо вас не здолати. Усіх вас, українці. Усіх нас, українці. Не здолати попри втому, яку іноді видно в очах наших людей. Яку розуміємо, але яка не заволоділа та, я впевнений, не заволодіє Україною ніколи. Ця втома стане лише паливом, яке прискорить наш рух до національної мети, до перемоги", - підсумував президент.

Зеленський привітав українців та закликав до перемоги: "Стоїть непохитно наша держава. Українська держава. Наш центр історії. Європейський центр православ'я, християнських цінностей, людських цінностей тут, на цих київських схилах на нашій землі. Цінності завжди перемагають, зло завжди програє. Завжди буде так. Ми обов'язково переможемо. Вітаю вас із Днем державності України, з Днем хрещення Русі-України! Слава Україні!"