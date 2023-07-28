Україна відзначає День Державності: історія й традиції

Еспресо.TV розповідає історію свята.

День Української Державності започаткували згідно з указом президента України Володимира Зеленського (від 24 серпня 2021 року) та відтепер святкують щороку, 28 липня.

Прийняття князем Київським Володимиром у 988 році християнства стало для України цивілізаційним вибором. Християнство сприяло піднесенню культури, освіти, дало поштовх розвитку кириличної писемності.

Очікується, що такий указ сприятиме утвердженню спадкоємності Українського державотворення, захисту національних інтересів України, збереженню історичної справедливості та нівелюванню фейкових наративів з боку РФ як держави-агресора щодо історичних аспектів Українського державотворення.

Наразі цей день вшановується 28 липня, але уже наступного року з огляду на перехід Православної Церкви України й Української Греко-Католицької церкви на новий стиль календаря, свято перенесено на 15 липня.

День Української Державності: привітання

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль привітав українців з Днем Української Державності.

"За тисячолітню історію українці як ніхто розуміють не просто важливість власної держави, але і болючу та криваву ціну її втрати. Наші предки ніколи не припиняли боротися. Тисячі й тисячі хоробрих людей в різні часи були об’єднані навколо однієї потужної ідеї. Ідеї вибороти незалежність України та створити сильну, самобутню та успішну державу для майбутніх поколінь", - написав він.

Окрім цього, він також додав, що Українська держава існує для людей, заради людей і силами людей.

У себе в facebook вітання опублікував також голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

"Це день, який зв’язує в єдине намисто багатовікове становлення України як Держави, її ідентичності та усвідомлення того, що Українська нація — самостійна, самодостатня та незалежна. Завжди була і завжди буде", - написав він.

Крім того, вітання оприлюднило і Головне управління розвідки МО України у себе в telegram.

"Українська державність ― у наших гідних, сміливих вчинках. Вона на вістрі шаблі, спрямованій у бік ворога, у свинцевому набої, який знищує окупанта, у молитві, промовленій подумки Воїном у важкому бою", - зазначається у дописі.