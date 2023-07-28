Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Суспільство Україна відзначає День Державності: історія й традиції

Україна відзначає День Державності: історія й традиції

28 липня, 2023 п'ятниця
09:40
Суспільство війна Україна

Запровадити нове державне свято, яке відзначатиметься у день хрещення Київської Русі-України 28 липня, запропонував президент Володимир Зеленський під час урочистостей з нагоди Дня Незалежності України

Еспресо.TV розповідає історію свята.

День Української Державності започаткували згідно з указом президента України Володимира Зеленського (від 24 серпня 2021 року) та відтепер святкують щороку, 28 липня.

Прийняття князем Київським Володимиром у 988 році християнства стало для України цивілізаційним вибором. Християнство сприяло піднесенню культури, освіти, дало поштовх розвитку кириличної писемності.

Очікується, що такий указ сприятиме утвердженню спадкоємності Українського державотворення, захисту національних інтересів України, збереженню історичної справедливості та нівелюванню фейкових наративів з боку РФ як держави-агресора щодо історичних аспектів Українського державотворення.

Наразі цей день вшановується 28 липня, але уже наступного року з огляду на перехід Православної Церкви України й Української Греко-Католицької церкви на новий стиль календаря, свято перенесено на 15 липня. 

День Української Державності: привітання

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль привітав українців з Днем Української Державності.

"За тисячолітню історію українці як ніхто розуміють не просто важливість власної держави, але і болючу та криваву ціну її втрати. Наші предки ніколи не припиняли боротися. Тисячі й тисячі хоробрих людей в різні часи були об’єднані навколо однієї потужної ідеї. Ідеї вибороти незалежність України та створити сильну, самобутню та успішну державу для майбутніх поколінь", - написав він.

Окрім цього, він також додав, що Українська держава існує для людей, заради людей і силами людей.  

У себе в facebook вітання опублікував також голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

"Це день, який зв’язує в єдине намисто багатовікове становлення України як Держави, її ідентичності та усвідомлення того, що Українська нація — самостійна, самодостатня та незалежна. Завжди була і завжди буде", - написав він.

Крім того, вітання оприлюднило і Головне управління розвідки МО України у себе в telegram.

"Українська державність ― у наших гідних, сміливих вчинках. Вона на вістрі шаблі, спрямованій у бік ворога, у свинцевому набої, який знищує окупанта, у молитві, промовленій подумки Воїном у важкому бою", - зазначається у дописі.

  • У четвер, 28 липня 2022 року, в Україні вперше відзначили День Української Державності. Цьогоріч державне свято відбудеться під час шостого місяця повномасштабної війни.
Культура
Україна
Верховна Рада
Війна з Росією
Руслан Стефанчук
Денис Шмигаль
Читайте також:
ЗСУ, контрнаступ
27 липня, 2023 четвер
ЗСУ розпочали механізовану операцію у Запорізької області й прорвали оборонні позиції РФ, - ISW
радбез ООН
26 липня, 2023 середа
На засіданні Радбезу ООН до виступу не допустили колишнього архієпископа УПЦ МП Гедеона
Віталій Табачников
27 липня, 2023 четвер
У збитому 25 липня вертольоті Ка-52 ліквідовано полковника ЗС РФ ,- росЗМІ
Київ
+16°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.05
    Купівля 37.05
    Продаж 37.81
  • EUR
    Купівля 41.1
    Продаж 42.04
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
28 липня
11:04
Огляд
міжнародний огляд
ЗСУ посилюють наступ і ламають "зуби дракона" на півдні, а Путін зваблює шість країн Африки. Акценти світових ЗМІ 28 липня
10:59
Володимир Зеленський
"Не віримо, що РФ не захоче повернутися з агресією": Зеленський сказав, якою має бути перемога України
10:54
Віктор Медведчук
Проєкт "Другая Украина": Медведчук та пропагандист Жарких заснували антиукраїнську організацію в РФ
10:23
На Філіппінах перекинувся пасажирський човен: 26 людей загинули
10:22
ПВК Вагнер
"Нагнітають ситуацію": у Держприкордонслужбі розповіли про дії ПВК Вагнера у Білорусі
10:22
долар євро валюта обмін
Курс валют на 28 липня: ціни на долар, євро, злотий
10:19
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Звільнення Старомайорського дає змогу ЗСУ активізуватися на захід і схід від нього, - Згурець
10:15
Києво-Печерська лавра
Києво-Печерська Лавра подала до суду через експертизу про наявність зв’язків УПЦ з МП
10:00
OPINION
Вадим Денисенко
Москва використовує ракетний козир у політиці
09:59
"Остання російська провокація": президентка Грузії відреагувала на прибуття в Батумі лайнера з російськими туристами і протести місцевих
09:40
Дрони
США виділили Україні дрони Skydio для документування воєнних злочинів РФ
09:38
санкції проти Росії
Автомобілі, яхти, тканина та вироби з металів: Японія ввела нові санкції проти РФ
09:22
Судан
Сторони конфлікту в Судані припинили переговори: домовитися про режим припинення вогню не змогли
09:20
ЧВК Вагнер
У Білорусі зафіксували 13-ту колону найманців ПВК Вагнера з щонайменше 80 одиниць техніки, - Гаюн
09:00
Св. Володимир
День хрещення Київської Русі -  України: про що варто пам'ятати
08:47
Трамп
Трампу пред'явили додаткові звинувачення у справі щодо зберігання секретних документів
08:33
Штучний інтелект, ШІ
Сенат США заявив про стурбованість потенціалом штучного інтелекту і планує скликати експертів
08:23
Оновлено
росія мобілізація
Втрати Росії за добу війни в Україні: 560 солдатів, 14 бойових бронемашин та 11 безпілотників
08:03
Оновлено
Кремль москва
Міноборони РФ звинуватило ЗСУ в атаці дроном на Москву
08:02
OPINION
Орест Сохар
Путін пробує підкупити Ердогана
07:43
Китай та росія
Китай та Росія посилили економічне партнерство, це сприяло пом'якшенню тиску західних санкцій, - розвідка США
06:58
Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон
Шведський прем'єр "надзвичайно стурбований" наслідками акцій зі спаленням Корану в країні
06:37
Кремль
ISW: Кремль намагається представити контрнаступ України невдалим
06:12
війська Руанди
Війська Руанди спробували вторгнутися до Республіки Конго, атакували прикордонників
06:00
Анонс
Андрій Ярмоленко, "Динамо"
УПЛ: розклад матчів і трансляцій 1-го туру чемпіонату України 2023/24
05:28
Держдеп США
"Дії повинні бути голосніше, ніж слова": у США відреагували на заяву Путіна про безкоштовне зерно країнам Африки
04:27
міномет
На Сумщині росіяни знищили ферму: загинуло понад півсотні тварин
03:44
Мірча Луческу
Коментатор Вацко заінтригував інформацією про хитке становище Луческу в "Динамо"
02:38
Антоніу Гутерреш
Гутерреш відреагував на путінський зерновий хабар африканським посіпакам, назвав його "жменькою пожертв"
02:22
Максим Шварцман
На війні загинув Максим Шварцман, який у цивільному житті був фотокореспондентом
01:19
Давід Сільва
Легендарний капітан "Манчестер Сіті" завершив кар'єру
00:58
Авдіївка
Загарбники обстріляли Авдіївку: вбили місцевого жителя та поранили ще двох чоловіків
00:51
Харківщина. Російський обстріл
Росіяни влучили у приватний будинок на Харківщині: поранено 5 мирних жителів
00:22
путін
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків про Україну за 27 липня
00:10
Ексклюзив
Роман Костенко
Військовий експерт Костенко розповів, що потрібно Україні для розблокування портів
00:03
Рашисти не припиняють обстрілювати Дніпропетровщину
На Дніпропетровщині в місті, де народився Брежнєв, з центрального скверу прибрали його бюст
00:02
Грузини прогнали з Батумі лайнер з росіянами
Грузини прогнали з порту Батумі лайнер з російськими туристами
2023, четвер
27 липня
23:53
Ексклюзив
Молдова
У Молдові встановлюють румунські радари ППО, - ексміністр оборони Шалару
23:51
Оновлено
Ольга Харлан та Анна Смірнова (праворуч)
Харлан дискваліфікували на ЧС з фехтування після провокації росіянки: Україна готує апеляцію
23:24
Володимир Зеленський
Зеленський про позбавлення Арістова мандата: виїзд посадовців за кордон треба перевіряти до секунди
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV