У Вільнюсі на житловий будинок упав вантажний літак: загинув пілот

Про це інформують LRT і Delfi.

Як повідомляється, літак летів із німецького міста Лейпциг. На його борту перебували чотири людини: два пілоти та двоє інших працівників. Унаслідок аварії щонайменше одна людина загинула, ще двох госпіталізували.

???? #BREAKING . DHL cargo plane crashes near Vilnius airport (Lithuania)



Preliminary reports indicate it crashed near a residential building.



via . Reuters

video . DELFI pic.twitter.com/95UXKAH6BK — United Alerts (@unitedalerts) November 25, 2024

Будинок, на який упав літак, зазнав пошкоджень, однак люди, що були в ньому, не постраждали.

За попередніми даними ЗМІ, літак належав компанії DHL - німецькій фірмі, що займається вантажними перевезеннями.