У Вільнюсі на житловий будинок упав вантажний літак: загинув пілот
Уранці понеділка, 25 листопада, у столиці Литви Вільнюсі біля місцевого аеропорту вантажний літак приземлився на житловий будинок. У результаті загинула щонайменше одна людина
Про це інформують LRT і Delfi.
Як повідомляється, літак летів із німецького міста Лейпциг. На його борту перебували чотири людини: два пілоти та двоє інших працівників. Унаслідок аварії щонайменше одна людина загинула, ще двох госпіталізували.
Будинок, на який упав літак, зазнав пошкоджень, однак люди, що були в ньому, не постраждали.
За попередніми даними ЗМІ, літак належав компанії DHL - німецькій фірмі, що займається вантажними перевезеннями.
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