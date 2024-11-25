ЄС не вдалося забезпечити Україну достатніми ресурсами для захисту від агресії РФ, - Боррель у підсумках року

Про це дипломат написав у власному блозі.

За його словами, ЄС продовжує фінансову, гуманітарну та військову підтримку України. Але, попри все це, Європі не вдалося забезпечити Україну достатніми ресурсами для захисту від постійних повітряних атак на її цивільну та енергетичну інфраструктуру.

"Зима обіцяє бути дуже суворою для українців, з масовими відключеннями електроенергії. Ми також не змогли надати достатню підтримку Україні, зокрема, боєприпасами, щоб вона змогла запобігти подальшому просуванню російської армії на Донеччині, не кажучи вже про повернення втрачених територій", - наголосив Боррель.

Він також згадав слова політолога Івана Крастева, який заявив про різницю між пробудженням і вставанням з ліжка, щоб діяти: "І здається, що багато хто в Європі, безумовно, був розбуджений агресією Владіміра Путіна проти України, але ще не встав з ліжка".