"Добовий дебіт газу сягає 170 тис. кубометрів": Нафтогаз запустив нову свердловину

Про це повідомляє Нафтогаз.

Зазначається, що добовий дебіт на новій свердловині сягає 170 тис. куб. м газу, а глибина – 4202 м.

"Нову свердловину пробурено в центральній частині родовища, до кінця року плануємо пробурити ще одну та ще чотири – в наступному році. Завдяки професійній та злагодженій роботі всіх фахівців Укргазвидобування другий рік поспіль нам вдається нарощувати видобуток. Дякую всім за професійну роботу і цей результат", – зауважив голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.

Від початку року це вже 15-та свердловина на цьому родовищі.

За словами т. в. о. очільника "Укргазвидобування" Сергія Лагна, такого результату досягли завдяки вдалому вибору місця закладання свердловини. Для цього завчасно проводили 3D-сейсморозвідувальні дослідження та їхній аналіз, попереднє визначення перспективних горизонтів, а також уточнення їхньої потужності.