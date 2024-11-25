"Добовий дебіт газу сягає 170 тис. кубометрів": Нафтогаз запустив нову свердловину
АТ "Укргазвидобування", що входить до Групи Нафтогаз, запустило свердловину на нещодавно відкритому родовищі. Її добовий дебіт сягає 170 тис. кубометрів на добу
Про це повідомляє Нафтогаз.
Зазначається, що добовий дебіт на новій свердловині сягає 170 тис. куб. м газу, а глибина – 4202 м.
"Нову свердловину пробурено в центральній частині родовища, до кінця року плануємо пробурити ще одну та ще чотири – в наступному році. Завдяки професійній та злагодженій роботі всіх фахівців Укргазвидобування другий рік поспіль нам вдається нарощувати видобуток. Дякую всім за професійну роботу і цей результат", – зауважив голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.
Від початку року це вже 15-та свердловина на цьому родовищі.
За словами т. в. о. очільника "Укргазвидобування" Сергія Лагна, такого результату досягли завдяки вдалому вибору місця закладання свердловини. Для цього завчасно проводили 3D-сейсморозвідувальні дослідження та їхній аналіз, попереднє визначення перспективних горизонтів, а також уточнення їхньої потужності.
- Напередодні Олексій Чернишов заявив, що група має намір збільшити закупівлю товарів українського виробництва.
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