У Нафтогазі хочуть збільшити закупівлю товарів українського виробництва
Голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов заявив, що група має намір збільшити закупівлю товарів українського виробництва
Про це повідомляє РБК-Україна.
За його словами, 93% контрактів на закупівлю товарів та послуг у 2023 році укладено з українськими компаніями, при цьому 70% товарів - українського виробництва.
Чернишов також повідомив, що капітальні витрати (CAPEX) групи у 2024 році очікуються на рівні 62 млрд грн. Він спрогнозував подальше зростання витрат у наступному році, закликавши українських постачальників скористатися цією можливістю для розширення свого бізнесу та розвитку вітчизняної промисловості.
"Я впевнений, що наступного року ця сума буде більшою. Тому сьогодні ми запрошуємо наших постачальників проаналізувати таку можливість та скористатися таким унікальним шансом для розвитку своїх підприємств та українського виробництва наступного року", - підсумував він.
За клопотанням Нафтогазу окружний суд міста Гельсінкі арештував окремі активи Росії на території Фінляндії. Йдеться про нерухомість та інші активи, які оцінюються в десятки мільйонів доларів, зазначили в групі.
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