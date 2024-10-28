У Гельсінкі за позовом Нафтогазу конфіскували землю російського центру науки і культури

Про це повідомляє пресслужба Нафтогазу.

"Це рішення – частина глобальної стратегії Нафтогазу зі стягнення компенсації за збитки, завдані захопленням активів компаній Групи у АР Крим згідно з рішенням Гаазького арбітражу", - зазначили у компанії.

Фінське видання Helsingin Sanomat встановило, що одним з об'єктів є ділянка Російського центру науки і культури (РЦНК) в Гельсінкі.

Судова постанова про конфіскацію набула чинності 24 жовтня, згідно з даними про власність і обтяження. Зазначається, що конфісковано ділянку площею 3326 квадратних метрів.