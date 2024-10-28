У Гельсінкі за позовом Нафтогазу конфіскували землю російського центру науки і культури
За клопотанням Нафтогазу окружний суд міста Гельсінкі арештував окремі активи Росії на території Фінляндії. Йдеться про нерухомість та інші активи, які оцінюються в десятки мільйонів доларів, зазначили у групі
Про це повідомляє пресслужба Нафтогазу.
"Це рішення – частина глобальної стратегії Нафтогазу зі стягнення компенсації за збитки, завдані захопленням активів компаній Групи у АР Крим згідно з рішенням Гаазького арбітражу", - зазначили у компанії.
Фінське видання Helsingin Sanomat встановило, що одним з об'єктів є ділянка Російського центру науки і культури (РЦНК) в Гельсінкі.
Судова постанова про конфіскацію набула чинності 24 жовтня, згідно з даними про власність і обтяження. Зазначається, що конфісковано ділянку площею 3326 квадратних метрів.
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