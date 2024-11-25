Бійка в готелі Києва: правоохоронці оголосили про підозру в умисному вбивстві мешканцю Василькова

Про це інформує Офіс генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва двом мешканцям Дніпра та Василькова повідомлено про підозру в хуліганстві, вчиненому групою осіб із застосуванням вогнепальної зброї (ч. 2, 4 ст. 296 КК України). Крім цього, мешканцю Василькова також повідомлено про підозру в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України)", - йдеться в матеріалі.

Відповідно до інформації слідства, 23 листопада близько 00:30 в готелі на Печерську, в столиці, між двома компаніями чоловіків відбувся конфлікт, який переріс у бійку. Один із фігурантів дістав пістолет та декілька разів вистрілив, поранивши двох чоловіків та охоронця готелю. Потім підозрюваний зник із місця події.

Мешканець готелю помер на місці від отриманого поранення, а його знайомий та охоронець отримали вогнепальні поранення грудної клітки й були доправлені до лікарні.

Зараз вирішують питання щодо обрання запобіжних заходів підозрюваним.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Фото: Київська міська прокуратура