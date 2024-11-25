Пентагон оголосив тендери для підрядників зі США на обслуговування військової техніки в Україні

Про це повідомила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, передає Укрінформ.

"Ми оголосили, що проводимо тендери для невеликої кількості підрядників, які приїдуть в Україну для допомоги з ремонтом і обслуговуванням", - сказала вона.

Водночас Сінгх не уточнила, яка кількість підрядників вже долучилася до цієї ініціативи, пообіцявши уточнити цю інформацію.