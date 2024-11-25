Пентагон оголосив тендери для підрядників зі США на обслуговування військової техніки в Україні
Міноборони США офіційно відкрило тендери для своїх військових підрядників на ремонт та обслуговування американської техніки й озброєння в Україні
Про це повідомила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, передає Укрінформ.
"Ми оголосили, що проводимо тендери для невеликої кількості підрядників, які приїдуть в Україну для допомоги з ремонтом і обслуговуванням", - сказала вона.
Водночас Сінгх не уточнила, яка кількість підрядників вже долучилася до цієї ініціативи, пообіцявши уточнити цю інформацію.
- 8 листопада адміністрація президента США Джо Байдена дозволила американським оборонним підрядникам працювати в Україні для обслуговування і ремонту озброєнь, наданих Пентагоном.
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