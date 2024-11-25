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Пентагон оголосив тендери для підрядників зі США на обслуговування військової техніки в Україні

Ксенія Золотова
25 листопада, 2024 понедiлок
23:47
Війна з Росією Пентагон

Міноборони США офіційно відкрило тендери для своїх військових підрядників на ремонт та обслуговування американської техніки й озброєння в Україні

Зміст

Про це повідомила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, передає Укрінформ.

"Ми оголосили, що проводимо тендери для невеликої кількості підрядників, які приїдуть в Україну для допомоги з ремонтом і обслуговуванням", - сказала вона.

Водночас Сінгх не уточнила, яка кількість підрядників вже долучилася до цієї ініціативи, пообіцявши уточнити цю інформацію.

  • 8 листопада адміністрація президента США Джо Байдена дозволила американським оборонним підрядникам працювати в Україні для обслуговування і ремонту озброєнь, наданих Пентагоном.

 

Теги:
Новини
Україна
Пентагон
США
підтримка України
допомога США Україні
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