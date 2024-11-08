Пентагон дозволив підрядникам зі США обслуговувати та ремонтувати американське озброєння в Україні, - Reuters
Адміністрація президента США Джо Байдена дозволила американським оборонним підрядникам працювати в Україні для обслуговування і ремонту озброєнь, наданих Пентагоном
Про це інформує Reuters.
За словами неназваного американського чиновника, кількість підрядників буде обмеженою, а їхня діяльність зосередиться на територіях, віддалених від лінії фронту.
У виданні підкреслили, що підрядники не братимуть участі у бойових діях.
"Невелика кількість підрядників в Україні, які проводитимуть технічне обслуговування далеко від лінії фронту, допоможе забезпечити швидкий ремонт наданого США обладнання в разі пошкодження та його технічне обслуговування за потреби", - зазначив співрозмовник видання.
- У Міноборони США заявили, що до кінця президентського терміну Джо Байдена мають намір використати усі залишкові кошти для програм із підтримки України. Зокрема, у Міноборони є приблизно $4 млрд на програму президентських повноважень (PDA) і приблизно $2 млрд на ініціативу сприяння безпеці України (USAI)/
- Актуальне
- Важливе