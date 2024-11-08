Пентагон дозволив підрядникам зі США обслуговувати та ремонтувати американське озброєння в Україні, - Reuters

Про це інформує Reuters.

За словами неназваного американського чиновника, кількість підрядників буде обмеженою, а їхня діяльність зосередиться на територіях, віддалених від лінії фронту.

У виданні підкреслили, що підрядники не братимуть участі у бойових діях.

"Невелика кількість підрядників в Україні, які проводитимуть технічне обслуговування далеко від лінії фронту, допоможе забезпечити швидкий ремонт наданого США обладнання в разі пошкодження та його технічне обслуговування за потреби", - зазначив співрозмовник видання.