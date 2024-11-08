Усі доступні кошти для підтримки України будуть використані до завершення каденції Байдена, - Пентагон

Про це повідомила заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх.

"У нас усе ще залишилося близько $2 млрд у USAI, які ми можемо виділити. Тож ви продовжуватимете бачити пакети, які надаватимуть найближчими тижнями до кінця роботи цієї адміністрації. Це відповідає тому, як ми робили це в минулому. Це те, що ми робили доволі регулярно, майже щотижня, але я хотіла б нагадати вам, що не тільки Сполучені Штати підтримують Україну і продовжуватимуть підтримувати Україну", - зазначила Сінгх.

Вона також нагадала, що Україна має двопалатну і двопартійну підтримку в Конгресі.

"Тож у січні відбудеться зміна адміністрації, але підтримка України залишається сильною", - підкреслила заступниця прессекретаря Пентагону.

Відповідаючи на запитання, чи достатньо у США зброї в поточних запасах і у виробництві до 20 січня, щоб фактично використати $4 млрд (PDA), що залишилися, Сінгх підтвердила: "це буде зроблено – ми скористаємося повноваженнями PDA до закінчення терміну".

При цьому вона запевнила, що Пентагон постійно поповнює запаси зброї.