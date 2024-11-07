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Politico: адміністрація Байдена планує передати Україні $6 млрд допомоги до інавгурації Трампа

Олена Будько
7 листопада, 2024 четвер
00:09
Світ Володимир Зеленський і Джо Байден

Адміністрація чинного президента США Джо Байдена має намір до приходу у владу команди Трампа використати залишки виділених на військову допомогу Україні коштів – понад 6 млрд доларів

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Про це повідомляє Politico.

Адміністрація Байдена планує до дня інавгурації новообраного президента США Дональда Трампа (20 січня) використати понад $6 млрд, виділених на безпекову допомогу Україні. Зробити це прагнуть з огляду на те, що потік зброї може припинитися після вступу на посаду Трампа.

Цей план, як сказали на умовах анонімності два посадовці адміністрації Байдена, є єдиною можливістю для Білого дому продовжувати надсилати в Україну зброю для боротьби з російським наступом. Вони зауважили, що стикаються з проблемами, адже зазвичай після оголошення пакета допомоги потрібні місяці, щоб боєприпаси й відповідне обладнання потрапили в Україну. Тож не відомо, чи встигне все, що буде оголошено в найближчі тижні, прибути в повному обсязі до моменту приходу до влади адміністрації Трампа. А наступний головнокомандувач може зупинити поставки до того, як вони дійдуть до місця призначення.

Як додали посадовці, однією з головних перешкод для швидкої реалізації цієї допомоги є те, що США можуть надсилати лише те обладнання, яке "вже є на полицях". Хоча виділені гроші відшкодовують Пентагону витрати на це обладнання, вони залежать від того, наскільки швидко можуть бути вироблені нові артилерійські снаряди та зброя або укладені контракти на їхню заміну.

"Ми щомісяця відправляємо все, що може виробляти промисловість, але проблема в тому, що ви можете відправляти ці речі лише в міру їх виробництва, – зауважив Марк Кансіан, колишній співробітник бюджетного відділу міноборони. – Адміністрація могла б зануритися в запаси й відправляти обладнання швидше, але не зрозуміло, чи захоче Пентагон це робити, оскільки це вплине на його власну готовність".

Гроші, що залишилися від квітневого пакета допомоги Україні на суму $61 млрд, розділені на два блоки. Це $4,3 млрд на поповнення наявних запасів і $2,1 млрд на закупівлю озброєнь за контрактами з американськими оборонними компаніями.

  • Новообраний президент США Дональд Трамп і віцепрезидент Джей-Ді Венс неодноразово критикували адміністрацію Байдена за те, що вона витрачає мільярди на військову допомогу Україні, тоді як уся Європа разом змогла лише зрівнятися з сумою, яку виділив Вашингтон. Трамп також заявляв, що домовиться про припинення війни, а невиплачені мільярди доларів військової допомоги, ймовірно, використає як важелі впливу на Київ і Москву.
  • Сенатор від Флориди, республіканець Марк Рубіо висловив упевненість, що Трамп зможе швидко закінчити війну в Україні.
Теги:
Новини
Джо Байден
Війна з Росією
Дональд Трамп
вибори у США
допомога Україні
допомога США Україні
зброя для України
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