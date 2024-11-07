Politico: адміністрація Байдена планує передати Україні $6 млрд допомоги до інавгурації Трампа

Про це повідомляє Politico.

Адміністрація Байдена планує до дня інавгурації новообраного президента США Дональда Трампа (20 січня) використати понад $6 млрд, виділених на безпекову допомогу Україні. Зробити це прагнуть з огляду на те, що потік зброї може припинитися після вступу на посаду Трампа.

Цей план, як сказали на умовах анонімності два посадовці адміністрації Байдена, є єдиною можливістю для Білого дому продовжувати надсилати в Україну зброю для боротьби з російським наступом. Вони зауважили, що стикаються з проблемами, адже зазвичай після оголошення пакета допомоги потрібні місяці, щоб боєприпаси й відповідне обладнання потрапили в Україну. Тож не відомо, чи встигне все, що буде оголошено в найближчі тижні, прибути в повному обсязі до моменту приходу до влади адміністрації Трампа. А наступний головнокомандувач може зупинити поставки до того, як вони дійдуть до місця призначення.

Як додали посадовці, однією з головних перешкод для швидкої реалізації цієї допомоги є те, що США можуть надсилати лише те обладнання, яке "вже є на полицях". Хоча виділені гроші відшкодовують Пентагону витрати на це обладнання, вони залежать від того, наскільки швидко можуть бути вироблені нові артилерійські снаряди та зброя або укладені контракти на їхню заміну.

"Ми щомісяця відправляємо все, що може виробляти промисловість, але проблема в тому, що ви можете відправляти ці речі лише в міру їх виробництва, – зауважив Марк Кансіан, колишній співробітник бюджетного відділу міноборони. – Адміністрація могла б зануритися в запаси й відправляти обладнання швидше, але не зрозуміло, чи захоче Пентагон це робити, оскільки це вплине на його власну готовність".

Гроші, що залишилися від квітневого пакета допомоги Україні на суму $61 млрд, розділені на два блоки. Це $4,3 млрд на поповнення наявних запасів і $2,1 млрд на закупівлю озброєнь за контрактами з американськими оборонними компаніями.