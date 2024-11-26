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У Пентагоні не бачать ознак присутності солдатів КНДР в Україні

Ольга Бабишена
26 листопада, 2024 вiвторок
00:43
Війна з Росією Пентагон

Заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що американське міноборони не фіксує жодних ознак перебування північнокорейських солдатів на території України

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Про це інформує Укрінформ

"Немає жодних ознак того, що в Україні є солдати КНДР", - сказала Сінгх. 

Вона зазначила, що жодних пересувань підрозділів з військовими КНДР на територію України не фіксували.

Разом з тим, заступниця речника Пентагону зазначила, що США можуть підтвердити присутність північнокорейських військових у Курській області РФ. 

Що відомо про військову співпрацю Росії та КНДР

4 жовтня Kyiv Post повідомило, що внаслідок ракетного удару по окупованій території Донеччини загинули 20 військових. Серед них, зокрема, були шестеро військових з КНДР, які проводили консультації з російською армією.

22 жовтня у медіа з'явилася інформація, що КНДР відправила на територію Росії не тільки піхотинців, а й пілотів військових літаків. А очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив, що у Курську область повинні прибути перші бійці з Північної Кореї.

28 жовтня генсек НАТО Марк Рютте підтвердив факт присутності військових Північної Кореї в Курській області РФ, зазначивши, що це є "значною ескалацією в триваючій залученості КНДР у протиправну війну Росії". 

Президент Володимир Зеленський заявив, що РФ уже використовує військовослужбовців із КНДР на території України та що на полігони РФ із КНДР можуть перекинути до 12 тис. військових.

31 жовтня стало відомо, що Північна Корея відправила до Росії трьох своїх генералів, серед них заступник глави генерального штабу КНДР, який також є очільником головного розвідувального бюро держави.

1 листопада президент Зеленський заявив, що перші тисячі солдатів із Північної Кореї вже неподалік українського кордону. А в ГУР розповіли, що в останній тиждень жовтня Росія перекинула зі своєї території до районів поблизу з Україною понад 7 тисяч солдатів армії Північної Кореї.

Вже згодом Зеленський заявив, що ворог перекинув у Курську область ще понад 11 тис. військових КНДР. А 5 листопада міністр оборони України Рустем Умєров підтвердив інформацію про те, що в Курській області Росії відбулося перше бойове зіткнення українських бійців і північнокорейських військових, що воюють на боці окупантів.

У звіті Інституту вивчення війни йшлося, що Російська Федерація в обмін на залучення військових із КНДР для війни проти України надала Пхеньяну барелі нафти, системи ППО й танки.

Начальник Генштабу ЗСУ Анатолій Баргилевич 25 листопада заявив, що у Курській області РФ перебувають понад 11 тисяч військових з Північної Кореї, вони вже брали участь у боях проти українських військ. 

Теги:
Новини
Світ
Україна
Росія
КНДР
військові
Пентагон
США
Військові новини
Курськ
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