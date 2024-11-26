Напад на волонтерку у Києві 2 червня: двох пенсіонерів засудили до 2 років із випробувальним терміном

Про це інформує Київська міська прокуратура.

Там нагадали, що влітку двоє пенсіонерів намагалися зав'язати з дівчиною розмову російською мовою. Вона українською відповіла, що не розуміє їх. У відповідь на це чоловіки почали лаятись на неї. Коли дівчина вирішила зняти їх дії на мобільний телефон, один з обвинувачених забрав у неї телефон, а інший кілька разів вдарив її по нозі, а також завдав удар долонею в ніс.

Відтак, суд визнав їх винними у хуліганстві. Зважаючи на похилий вік обвинувачених - 74 та 70 років, їх засудили до 2 років позбавлення волі із застосуванням іспитового строку терміном на 2 роки.