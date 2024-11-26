Напад на волонтерку у Києві 2 червня: двох пенсіонерів засудили до 2 років із випробувальним терміном
У Києві судили двох чоловіків, яких обвинувачували у нападі на волонтерку у Києві 2 червня: їх визнали винними і засудили до 2 років позбавлення волі із випробувальним терміном
Про це інформує Київська міська прокуратура.
Там нагадали, що влітку двоє пенсіонерів намагалися зав'язати з дівчиною розмову російською мовою. Вона українською відповіла, що не розуміє їх. У відповідь на це чоловіки почали лаятись на неї. Коли дівчина вирішила зняти їх дії на мобільний телефон, один з обвинувачених забрав у неї телефон, а інший кілька разів вдарив її по нозі, а також завдав удар долонею в ніс.
Відтак, суд визнав їх винними у хуліганстві. Зважаючи на похилий вік обвинувачених - 74 та 70 років, їх засудили до 2 років позбавлення волі із застосуванням іспитового строку терміном на 2 роки.
- У Києві 2 червня двоє нетверезих чоловіків напали на волонтерку, яка поверталася з прощання з парамедикинею Іриною Цибух: нападникам повідомили про підозри у хуліганстві.
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- 2 липня обвинувальні акти стосовно двох чоловіків скерували до суду, вони визнали свою вину.
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