Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Кримінал Напад на волонтерку у Києві 2 червня: двох пенсіонерів засудили до 2 років із випробувальним терміном

Напад на волонтерку у Києві 2 червня: двох пенсіонерів засудили до 2 років із випробувальним терміном

Ольга Бабишена
26 листопада, 2024 вiвторок
01:29
Кримінал У Києві двоє чоловіків напали на волонтерку

У Києві судили двох чоловіків, яких обвинувачували у нападі на волонтерку у Києві 2 червня: їх визнали винними і засудили до 2 років позбавлення волі із випробувальним терміном

Зміст

Про це інформує Київська міська прокуратура. 

Там нагадали, що влітку двоє пенсіонерів намагалися зав'язати з дівчиною розмову російською мовою. Вона українською відповіла, що не розуміє їх. У відповідь на це чоловіки почали лаятись на неї. Коли дівчина вирішила зняти їх дії на мобільний телефон, один з обвинувачених забрав у неї телефон, а інший кілька разів вдарив її по нозі, а також завдав удар долонею в ніс. 

Відтак, суд визнав їх винними у хуліганстві. Зважаючи на похилий вік обвинувачених - 74 та 70 років, їх засудили до 2 років позбавлення волі із застосуванням іспитового строку терміном на 2 роки. 

  • У Києві 2 червня двоє нетверезих чоловіків напали на волонтерку, яка поверталася з прощання з парамедикинею Іриною Цибух: нападникам повідомили про підозри у хуліганстві.  
  • 7 червня 73-річному чоловіку, якому оголосили підозру у нападі, обрали запобіжний захід, у вигляді цілодобового арешту. Згодом суд обрав запобіжний захід й іншому підозрюваному. 
  • 2 липня обвинувальні акти стосовно двох чоловіків скерували до суду, вони визнали свою вину. 
Теги:
Новини
Суспільство
новини Києва
Читайте також:
Калін Георгеску
Автор Марія Науменко
25 листопада, 2024 понедiлок
Вибори в Румунії: перемогу в першому турі здобув антизахідний кандидат Калін Георгеску
Віктор Бондарєв
Автор Влад Дідусь
23 листопада, 2024 субота
Російський сенатор анонсував повторний удар "Орешником"
Андрій Мельник
Автор Марія Науменко
24 листопада, 2024 неділя
Посол Мельник: наступні вісім тижнів будуть найбільш відповідальними і складними в історії України після 1991 року
  • USD 41.21
    Купівля 41.21
    Продаж 41.73
  • EUR
    Купівля 43.14
    Продаж 43.92
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
26 листопада
01:52
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Армія РФ запустила ударні БПЛА по Україні: у Києві та області спрацювала ППО, у Тернополі вибухи
00:43
Пентагон
У Пентагоні не бачать ознак присутності солдатів КНДР в Україні
00:15
Гаррі Кейн, Баварія, Ліга чемпіонів
Ліга чемпіонів: розклад матчів та трансляцій 26 листопада
2024, понедiлок
25 листопада
23:47
Пентагон
Пентагон оголосив тендери для підрядників зі США на обслуговування військової техніки в Україні
23:29
Антоніо Таяні
Італія не відправлятиме своїх військових на фронт в Україну, - голова МЗС Таяні
22:59
Ексклюзив
Війна з Росією, ЗСУ
Ближче до Нового року будуть найскладніші часи для Покровська, - військовослужбовець ЗСУ Фірсов
22:53
Андрій Сибіга
ОБСЄ проведе спеціальне засідання через удар РФ по Дніпру новою балістичною ракетою
22:47
Генерал-майор Крістіан Фройдинг
Німеччина до Різдва передасть Україні ще дві системи ППО IRIS-T
22:46
Ексклюзив
Олексій Гончаренко
"Україна рухається до перемовин з Путіним": нардеп Гончаренко
22:35
Джо Байден перед Днем подяки
Байден традиційно "помилував" індиків перед Днем подяки
22:34
ЗСУ
Від початку доби на фронті сталося 185 боєзіткнень, з них 51 - на Покровському напрямку
21:57
Динамо
УПЛ: Який вигляд має турнірна таблиця після 14-го туру
21:44
Дональд Трамп
Спецпрокурор Сміт попросив зняти з Трампа усі звинувачення у справі про штурм Капітолія
21:25
Cаміт G7, 13 червня 2024 року, Італія
G7 готова посилити тиск на Китай через підтримку РФ у війні в Україні, - Bloomberg
21:00
Оновлено
У Вільнюсі поряд з житловим будинком упав вантажний літак: спецслужби не виключають причетність Росії
20:36
Оновлено
Полісся - Зоря
"Зоря" у меншості відібрала очки у "Полісся". Результати усіх матчів 14-го туру УПЛ
20:33
Джон Кірбі
У Білому домі підтвердили дозвіл на застосування Україною ракет ATACMS для ударів по РФ
20:29
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
На екстреній зустрічі Україна — НАТО будуть вирішувати, що робити з російським "Орешником". Колонка Сергія Згурця
20:06
У Глухові на Сумщині від удару РФ загинула поетеса Лідія Родителєва-Процик
20:05
укриття, бомбосховище
Німеччина збільшить кількість бомбосховищ для цивільних у межах нової стратегії нацбезпеки
20:00
OPINION
Чому "пророчі" обкладинки The Economist будуть популярними
19:59
ЄС не вдалося забезпечити Україну достатніми ресурсами для захисту від агресії РФ, - Боррель у підсумках року
19:58
Газпром
Австрія конфіскувала російський газ на €230 млн, вигравши арбітраж проти Газпрому, - Reuters
19:52
Роб Бауер
У НАТО заявили, що уразять пускові установки Росії, якщо вона нападе на Альянс
19:35
Оновлено
Обстріл Харкова
Росіяни зранку атакували Харків: зайнялася пожежа, є постраждалі
19:18
хабар
ДБР: працівники Одеського ТЦК вимагали у військовозобов'язаних по $4,5 тис. за відстрочки від служби
19:04
РФ протягом дня здійснила майже 20 атак на Нікопольщину: є поранені
19:03
Ексклюзив
смерть рашистським окупантам
Потенціал поступово вичерпується, - публіцист Богданов назвав фактори впливу на здатність РФ продовжувати війну
18:50
"Пам'ятаємо терор голодом": українці у світі вийшли на центральні площі вшанувати пам'ять жертв Голодомору та закликали зупинити РФ
18:46
Оновлено
Бійка зі стріляниною в готелі Києва: підозрюваним у вбивстві та в хуліганстві обрали запобіжні заходи
18:35
ППО
Сили ППО знищили балістичну ракету та 5 розвідувальних БПЛА на Одещині
18:34
PR
Чорна п'ятниця – осіннє свято знижок і дешевих товарів
18:30
Таміла Ташева
Таміла Ташева стала народною депутаткою за списком "Голосу"
18:21
Енергосистема, електроенергія, обстріли
Укренерго оприлюднило графіки вимкнення світла 26 листопада
18:12
Прем’єр Нідерландів Марк Рютте
Рютте обговорив з Ердоганом зусилля для припинення війни в Україні
18:01
OPINION
Як гарний закон може вбити справедливу ідею
17:54
"Добовий дебіт газу сягає 170 тис. кубометрів": Нафтогаз запустив нову свердловину
17:44
Ексклюзив
24-та бригада, дрони
Купівлею дронів для війська керуватиме той, хто погоджував яйця по 17 грн, - експертка ЦПК про першого заступника керівника Держспецзв'язку
17:43
Ексклюзив
Доки ракета не влучить безпосередньо в енергоблок, ядерної чи радіаційної загрози немає, - експерт з атомної енергетики Литвинський
17:42
військовий квиток, мобілізація
У ВР зареєстрували законопроєкт про зменшення граничного віку служби в армії до 55 років
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV