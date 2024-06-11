Напад на волонтерку у Києві: ще одному підозрюваному обрали запобіжний захід
У Києві суд обрав запобіжний захід 70-річному чоловікові, якого підозрюють у нападі на волонтерку 2 червня
Про це інформує Київська міська прокуратура.
Вказано, що підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді нічого домашнього арешту на 60 днів. Його зобов'язали перебувати вдома з 22:00 до 06:00.
"Підозрюваний просив суд не застосовувати до нього цілодобовий арешт, оскільки, з його слів, мешкає один і має виходити з дому у магазин. У суді він наполягав, що до дівчини силу не застосовував, а намагався розборонити її та свого приятеля і взагалі жінок не б’є", - розповіли в прокуратурі.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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