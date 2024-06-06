У Києві двоє чоловіків напали на волонтерку: одному оголосили підозру, іншого - розшукують

Про це інформує Київська міська прокуратура.

Вказано, що інцидент стався поблизу входу в підземний перехід по вулиці Новокостянтинівській у Києві. Слідство встановило, що двоє нетверезих чоловіків спочатку намагалися зав'язати з дівчиною розмову російською мовою. Вона українською відповіла, що не розуміє їх. У відповідь на це чоловіки почали лаятись на неї.

"Агресивних чоловіків вона почала знімати на мобільний телефон. Підозрюваний наздогнав дівчину і вихопив у неї телефон аби вона не могла його знімати, а згодом плюнув в обличчя. Після цього його супутник долонею ударив постраждалу в ніс. Дівчині вдалося повернути телефон. Після чого зловмисники зникли з місця події", - йдеться у повідомленні.

Волонтерка виклала зняте відео в соцмережі, де його побачили правоохоронці. Після цього вони розпочали кримінальне провадження та встановили, що одним з учасників конфлікту був 73-річний мешканець столичного Печерська, який торгує на ринку на Куренівці. Його дії кваліфікували як хуліганство. Водночас чоловік свою вину не визнав. Він стверджує, що на відео не він та не пам'ятає ніякого конфлікту з дівчиною "через свій поважний вік".

Втім, 73-річному чоловіку оголосили підозру за фактом вчинення грубого порушення громадського порядку, вчиненого групою осіб, з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю відносно потерпілої (за ч. 2 ст. 296 КК України).

"Місце знаходження іншого учасника конфлікту ще встановлюється", - додали в прокуратурі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.