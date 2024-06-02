У центрі Праги група росіян напала на українських волонтерів

Про це повідомила представниця організації у соцмережі X.

Зазначається, що інцидент відбувся на Старомнєстській площі у центрі Праги.

"Ми волонтеримо кожну суботу, з другої до шостої, маємо намет Russia Hands Off Ukraine. Там стоїмо мирно з мерчем і волонтерською скринькою. Все офіційно, маємо дозвіл", - розповіла підписникам представниця організації.

За словами волонтерки, нападники вибили телефон в українців та завдали жінці фізичної шкоди. Вона також опублікувала фото із закривавленою хустинкою у руках.