У центрі Праги група росіян напала на українських волонтерів
У суботу, 1 червня, у столиці Чехії місті Прага група росіян напала на членів української волонтерської організації Prague Maidan та побила їх
Про це повідомила представниця організації у соцмережі X.
Зазначається, що інцидент відбувся на Старомнєстській площі у центрі Праги.
"Ми волонтеримо кожну суботу, з другої до шостої, маємо намет Russia Hands Off Ukraine. Там стоїмо мирно з мерчем і волонтерською скринькою. Все офіційно, маємо дозвіл", - розповіла підписникам представниця організації.
За словами волонтерки, нападники вибили телефон в українців та завдали жінці фізичної шкоди. Вона також опублікувала фото із закривавленою хустинкою у руках.
- У німецькому місті Ален 1 червня також було скоєно напад на депутата бундестагу від Християнсько-демократичного союзу Родеріха Кізеветтера, який виступив за збільшення військової допомоги Україні.
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