У Німеччині напали на депутата, який виступає за збільшення поставок зброї в Україну

Про це повідомляє місцеве видання Schwäbische Post.

Зазначається, що інцидент стався вранці біля агітаційного намету партії "Християнсько-демократичний союз".

Кізеветтер заявив, що нападник назвав його "розпалювачем війни".



"Я простояв там приблизно п’ять хвилин, коли він (нападник, - ред.) підійшов до мене і закричав, назвавши мене "розпалювачем війни"... Після цього він штовхнув мене і повалив намет, під яким ми стояли. Я не знав, хто це був, подумав, що треба зафільмувати це, і пішов за ним із мобільним телефоном. Тоді він підбіг до мене, вдарив, а потім ще раз штовхнув", - розповів німецький політик.

За даними журналістів, нападником нібито є Петер Бауер - кандидат у депутати місцевої ради від іншої партії.