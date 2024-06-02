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У Німеччині напали на депутата, який виступає за збільшення поставок зброї в Україну

2 червня, 2024 неділя
09:52
Світ Родеріх Кізеветтер

Увечері суботи, 1 червня, у німецькому місті Ален було скоєно напад на депутата бундестагу від Християнсько-демократичного союзу Родеріха Кізеветтера, який виступив за збільшення військової допомоги Україні

Зміст

Про це повідомляє місцеве видання Schwäbische Post.

Зазначається, що інцидент стався вранці біля агітаційного намету партії "Християнсько-демократичний союз".

Кізеветтер заявив, що нападник назвав його "розпалювачем війни".

"Я простояв там приблизно п’ять хвилин, коли він (нападник, - ред.) підійшов до мене і закричав, назвавши мене "розпалювачем війни"... Після цього він штовхнув мене і повалив намет, під яким ми стояли. Я не знав, хто це був, подумав, що треба зафільмувати це, і пішов за ним із мобільним телефоном. Тоді він підбіг до мене, вдарив, а потім ще раз штовхнув", - розповів німецький політик.

За даними журналістів, нападником нібито є Петер Бауер - кандидат у депутати місцевої ради від іншої партії.

  • Ще у травні 2023 року представник Християнсько-демократичного союзу заявив, що Київ має отримати усе, що використовує НАТО та те, що не суперечить міжнародному праву. Він наголосив, що надання ракет Taurus Україні є набагато більш раціональним, аніж зберігати їх на складах у Німеччині.
  • Також нещодавно Кізеветтер заявив, що країни-партнери мають забезпечити ППО над західними регіонами України.
Теги:
Кримінал
Німеччина
Війна з Росією
допомога Україні
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