Депутат бундестагу закликав партнерів закрити небо над західною Україною
Депутат бундестагу від Християнсько-демократичного союзу Родеріх Кізеветтер заявив, що країни-партнери мають забезпечити ППО над західними регіонами України
Про це пише Neue Osnabrücker Zeitung.
На його думку, країни ЄС і НАТО з Балтії чи Скандинавії могли б захищати повітряний простір над Західною Україною. Їх системи протиповітряної оборони могли б взяти під контроль "70, 80, 100 кілометрів вглиб території України".
Натомість це дозволило б українським бійцям розгорнути свої сили далі на схід, поблизу фронту. У надзвичайних ситуаціях це означало б, що країни НАТО змогли б збивати російські ракети наді Львовом на заході України.
- Речник командування Повітряних сил Ілля Євлаш заявив, що Польща має системи Patriot, тож технічно могла б закрити небо над західними регіонами України.
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