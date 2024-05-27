Депутат бундестагу закликав партнерів закрити небо над західною Україною

Про це пише Neue Osnabrücker Zeitung.

На його думку, країни ЄС і НАТО з Балтії чи Скандинавії могли б захищати повітряний простір над Західною Україною. Їх системи протиповітряної оборони могли б взяти під контроль "70, 80, 100 кілометрів вглиб території України".

Натомість це дозволило б українським бійцям розгорнути свої сили далі на схід, поблизу фронту. У надзвичайних ситуаціях це означало б, що країни НАТО змогли б збивати російські ракети наді Львовом на заході України.