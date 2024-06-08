Напад на волонтерку у Києві: одному з підозрюваних обрали запобіжний захід

Про це інформує Суспільне.

Вказано, що Оболонський районний суд Києва обрав 73-річному жителю столичного Печерська запобіжний захід у вигляді цілодобового арешту. Водночас сторона захисту просила про м'якший запобіжний захід, а саме - особисте зобов'язання.

Підозрюваний клопотав про те, щоб журналісти не знімали його на камеру під час засідання - суд клопотання задовільнив. Слухання відбувалося у частково закритому режимі, журналістів запросили в судову залу лише на оголошення запобіжного заходу.

За словами прокурора, іншому фігурантові наразі не обрали запобіжний захід.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.