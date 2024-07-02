Напад на волонтерку у Києві 2 червня: підозрювані визнали вину, обвинувальний акт скеровано до суду

Про це інформує Київська міська прокуратура.

Вказано, що спершу чоловіки не визнавали своєї вини. Перший стверджував, що не пам'ятає конфлікту, другий - заявляв, що намагався розборонити сутичку між приятелем та дівчиною.

"Наразі підозрювані свою вину визнали", - йдеться у повідомленні.

Відтак, до суду скеровано обвинувальний акт щодо двох чоловіків, обвинувачених у вчиненні грубого порушення громадського порядку групою осіб, з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю відносно потерпілої (ч. 2 ст. 296 КК України). Санкція статті передбачає позбавлення волі строком до 4 років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.