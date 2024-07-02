Напад на волонтерку у Києві 2 червня: підозрювані визнали вину, обвинувальний акт скеровано до суду
Обвинувальні акти стосовно двох чоловіків, яких підозрюють у нападі на волонтерку у Києві 2 червня, скерували до суду: вони визнали свою вину
Про це інформує Київська міська прокуратура.
Вказано, що спершу чоловіки не визнавали своєї вини. Перший стверджував, що не пам'ятає конфлікту, другий - заявляв, що намагався розборонити сутичку між приятелем та дівчиною.
"Наразі підозрювані свою вину визнали", - йдеться у повідомленні.
Відтак, до суду скеровано обвинувальний акт щодо двох чоловіків, обвинувачених у вчиненні грубого порушення громадського порядку групою осіб, з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю відносно потерпілої (ч. 2 ст. 296 КК України). Санкція статті передбачає позбавлення волі строком до 4 років.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- У Києві 2 червня двоє нетверезих чоловіків напали на волонтерку, яка поверталася з прощання з парамедикинею Іриною Цибух: нападникам повідомили про підозри у хуліганстві.
- 7 червня 73-річному чоловіку, якому оголосили підозру у нападі, обрали запобіжний захід, у вигляді цілодобового арешту. Згодом суд обрав запобіжний захід й іншому підозрюваному.
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