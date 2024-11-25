У Глухові на Сумщині від удару РФ загинула поетеса Лідія Родителєва-Процик

Про це повідомляє Мінкульт.

Жінка народилася в селі Пустогород Сумської області. Змалечку надихалася красою природи, оспівуючи її своїх у віршах. Була активною учасницею літературного життя громади. В 2007 році у світ вийшла перша збірка ліричних віршів Лідії Родителєвої-Процик "Від серця — до серця", у 2019 — друга книга "Стежками долі". Її поезія повсякчас друкувалася в місцевих газетах та літературних альманахах, а глухівська композиторка Марія Воропай створила декілька пісень на вірші поетеси.

"Восени цього року Лідія переїхала з прикордонного Пустогорода до Глухова, після того, як її будинок обстріляли росіяни, сподіваючись знайти безпечний прихисток, але ворожа атака обірвала життя поетеси", - розповіли у міністерстві.