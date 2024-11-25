У Глухові на Сумщині від удару РФ загинула поетеса Лідія Родителєва-Процик
Під час російського обстрілу дронами міста Глухів, що на Сумщині, 18 листопада у гуртожитку, куди поцілив ворожий БПЛА загинула поетеса Лідія Родителєва-Процик
Про це повідомляє Мінкульт.
Жінка народилася в селі Пустогород Сумської області. Змалечку надихалася красою природи, оспівуючи її своїх у віршах. Була активною учасницею літературного життя громади. В 2007 році у світ вийшла перша збірка ліричних віршів Лідії Родителєвої-Процик "Від серця — до серця", у 2019 — друга книга "Стежками долі". Її поезія повсякчас друкувалася в місцевих газетах та літературних альманахах, а глухівська композиторка Марія Воропай створила декілька пісень на вірші поетеси.
"Восени цього року Лідія переїхала з прикордонного Пустогорода до Глухова, після того, як її будинок обстріляли росіяни, сподіваючись знайти безпечний прихисток, але ворожа атака обірвала життя поетеси", - розповіли у міністерстві.
- Увечері понеділка, 18 листопада, російські окупанти завдали удару по місту Глухів Сумської області. Унаслідок обстрілу загинули щонайменше 12 людей, є постраждалі, серед них діти.
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